A sabedoria popular mudou?

O saber do povo é sempre o resultado das eleições. Não pode ser questionado mesmo que de difícil interpretação.

Nas poucas horas que tenho para dar opinião, não me eximo de procurar ser claro quanto a uma primeira avaliação eleitoral, a minha, da nova realidade política. Isso mesmo, da nova vida política.

O PSD foi um claro vencedor das eleições ainda que tenha perdido a sua histórica maioria absoluta, sucessivamente obtida por Alberto João Jardim e repetida por Miguel Albuquerque em 2015. Jardim sempre disse, à partida para eleições, que o objetivo eleitoral do PSD era ganhar por um.

É o fim da governação sem negociação nem cedências a uma oposição que nunca teve resultados para poder exigir fosse o que fosse.

A primeira conclusão é de que todos perderam: o PSD a maioria absoluta; o PS perdeu a oportunidade de ser governo a que se tinha proposto; o CDS passou de segundo para terceiro/quarto maior partido, empatado com a JPP, perdendo mais de metade dos seus deputados; a JPP perdeu dois deputados; a CDU perdeu metade dos deputados, passando a um, sendo que considero o PCP um importante tampão aos esquerdismos extremos; por último, registar que todos os restantes, radicais e inúteis, perderam e desapareceram do mapa parlamentar.

O grande desafio para o PSD é mostrar a mesma habilidade política perante esta nova realidade. Continuar, mesmo sem maioria absoluta, a ser o condutor da permanente reforma e evolução social e económica da Madeira e Porto Santo (que traição nesta Ilha). Esse papel de liderança tem de se manter como forma de, em quatro anos, mostrar que a maioria absoluta só acrescenta eficiência e dinamismo. Vamos a ver.

Para já temos uma negociação com o, agora em tamanho reduzido, CDS. Sem pôr de lado a JPP que, sem sabermos bem se é de esquerda ou não, tem temas definidos pelos quais certamente gostaria de poder lutar.

O espaço de poder disponível é tentação e vertigem.

O pedido de casamento, ainda enunciado no rescaldo da noite das eleições, entre Albuquerque e Barreto, prenuncia aproximação. É preciso calma, cautela e segurança na negociação. Nada de precipitação. É demasiado importante.

Primeiro que tudo é preciso confirmar que o CDS empurra e não emperra. À partida, segundo José Manuel Rodrigues ontem na TSF, o caderno de encargos centrista passa pela fiscalidade, saúde e desejo de liderar a pasta económica. São três temas coincidentes com as prioridades do PSD, o que facilita.

Chamo a atenção para a absoluta necessidade de manter, e reforçar face às novas circunstâncias, o trabalho de coordenação a cargo de Pedro Calado. Se domingo, o PSD foi o partido mais votado, deve muito à entrada de Pedro Calado no governo e, sem dúvida, ao incansável trabalho político de Miguel Albuquerque. Parabéns aos dois. Albuquerque em presidente e Calado em vice-presidente são os únicos lugares inegociáveis.

É imperioso cuidar do PSD. Unir todos. Fazer “amnistia” em relação às divisões anteriores. Aproveitar a disponibilidade de Alberto João. Os madeirenses amam o PSD e terão saudades das sucessivas “revoluções tranquilas” que liderou.

Paulo Cafôfo emerge a nível regional depois de sucesso municipal. Como primeira causa da derrota foi a de se ter deitado no caixão político que é o Partido Socialista.

O PS não ganha eleições na Madeira e, como se vê, apenas um independente lhe dá alento. A figura em palco de Paulo Cafôfo ladeado por pai e filho Câmara(s), repetida domingo à noite, é um absurdo eleitoral e político. Para cúmulo Emanuel Câmara perde as eleições no município a que preside, o do Porto Moniz. Descalabro.

A simpatia e o sorriso de Paulo Cafôfo, e a inteligência estratégica de Miguel Iglésias, não foram suficientes para superar algumas intervenções trapalhonas, um mau partido apoiante e uma viagem de António Costa à Madeira para um evento desastroso em Machico.

Também é claro que António Costa, como primeiro-ministro, não tem a solidariedade que a Madeira precisa no tratamento de assuntos pendentes em Lisboa e que se arrastam sem solução. Mente sem pudor e já não engana ninguém. Dele nada podemos esperar principalmente depois desta sua derrota. Como Mário Soares e José Sócrates é, igualmente, vingativo.

Discordo que haja bipolarização no quadro partidário madeirense. Há um aproximar do PS ao nível do PSD que resulta não de votos no PS mas no efeito da candidatura de Paulo Cafôfo. Desapareça este e o PS volta aos tradicionais reduzidos resultados tal é o desacerto da sua liderança actual. A isto Cafôfo deve a sua não/vitória. Onde estiveram os “importantes” e “chiques” militantes socialistas de outrora? Porque Carlos Pereira colocava no Facebook passeios com a família nas levadas da serra nos domingos de campanha? Agora serão os outros a partirem de férias. Com novas eleições em doze dias.

Que raio de líder tem o PS que não assume uma candidatura? Manda um independente à sua frente nas regionais e, nas nacionais, manda o rival interno com o filho. O PS será sempre a mesma lástima. Algo em que não se pode confiar. Um verdadeiro partido de oposição.

ABSTENÇÃO FANTASMA

É tempo de acabar em Portugal com os eleitores/fantasma. Em nada abona à nossa participação cívica e democrática. Faz outros faltarem às urnas. Todos ficam desculpados pois, verdadeiramente, não se conhece o valor correcto da abstenção. A baixa taxa de abstenção nestas eleições regionais seria motivo de orgulho democrático se soubéssemos a real percentagem de faltosos.

SONDAGENS

As sondagens podem, e devem, ser aproveitadas para auscultar a opinião popular sobre temas importantes para o presente e futuro da Região.

Foi o caso de uma sondagem que fez saber que 60% dos inquiridos concorda com um sistema fiscal próprio e apenas 23% discorda do interesse dessa iniciativa.

Tenho orgulho de ter liderado e promovido uma iniciativa legislativa, tanto a nível regional como nacional, com o propósito de dotar a Madeira de fiscalidade autónoma e provocar um Pacto Fiscal com o Estado. Parece que o essencial está conseguido: a maioria da população compreendeu o alcance e as vantagens colectivas de uma fiscalidade adequada à nossa realidade. Captar empresas estrangeiras e dar os mesmos impostos às empresas madeirenses e porto-santenses. Um sistema fiscal igual para quem vem de fora e para quem é de cá. Diferente do que é agora.

Prejuízos na TAP

O brasileiro Antonoaldo não consegue suster os descontrolados e absurdos prejuízos da TAP. Contratado, certamente na ausência de gestores portugueses capazes de assumir uma gestão competente ao serviço de António Costa e do PS, o referido gestor veio revolucionar a operação da TAP: preços baratos e competitivos nas viagens para todo o mundo (o que determina o prejuízo) e preços pornográficos nos voos para e da Madeira. Nunca uma administração recebeu tantos subsídios do Estado e acumulou tantos prejuízos.

Para que serviu a privatização de metade da TAP? Não era para ser bem gerida e não dar prejuízos ? Ninguém encontra um português competente para a liderança da companhia ? Um português que respeite os clientes/passageiros, a bandeira nacional, a nossa língua e esteja calado ou não diga patetices/ofensas? Vamos ter explicação para o insucesso? Ou haverá prémios escondidos pelo prejuízo ser inferior a 200 milhões apenas em seis meses? Uma ninharia que o consórcio entre brasileiros e António Costa colocará os madeirenses a pagar.

Registo que para mim o ser brasileiro é apenas condição de ser estrangeiro que, em minha opinião, nada tem para ensinar em Portugal. Até o melhor jogador de futebol do mundo já é português. Madeirense, para nosso orgulho. E até Jorge Jesus já dá “show de bola” no Brasil.