A propósito... um pouco de História

Vim para a Madeira em Maio de 1985, a fim de realizar a minha prova de acesso ao Internato Complementar de Cirurgia Geral, o qual teve início em Janeiro de 1986.

Tive a sorte de poder ter escolhido a especialidade que queria no local exato que pretendia. E assim, iniciei a minha carreira cirúrgica.

Fiz a minha especialidade num serviço fantástico, com um Director de excelência, ex-professor da Faculdade de Medicina de Coimbra e com um grupo de colegas exímios.

Esse meu trajecto foi recheado de todos os ingredientes técnicos e humanos, que primaram pelo culto do respeito, pelas hierarquias, pelos profissionais de saúde e, particularmente, pelos doentes.

Assim cresci, assim apreendi e assim me mantenho!

Tudo decorreu normalmente durante a década de oitenta e noventa e quer o Hospital Central do Funchal quer o sistema de saúde regional eram uma referência nacional.

Lembro do orgulho que sentia em pertencer a essa instituição!

Nessa altura o NOSSO serviço era também a nossa casa, a nossa família, algo que a distância causava saudade, quase uma dependência, direi!

Já agora, não me lembro, nem de quem era o Director Clínico, nem o Presidente do Conselho de Administração!!!

Sei de certeza absoluta que eram pessoas da confiança política do partido reinante!

E ninguém contestava... Era natural!

O tempo foi passando, o hospital foi evoluindo, mas nem tudo da melhor forma!

Na primeira metade da primeira década do terceiro milénio, o hospital começou a dar alguns indícios que nem tudo corria tão bem como faziam crer!

Ocorreram então mudanças e um novo grupo desenhado e parte pintado à mão, ocupou todos os cargos da tutela e então iniciou-se um novo ciclo na saúde!

Pelo menos era essa a percepção!

Outras visões sobre saúde, governança clínica, boas práticas, avaliação da qualidade, temas novos que fizeram bulir esta estrutura de saúde, e então tudo parecia orientado para uma renovação que seria notoriamente importante, inovadora e necessária.

Diversos projectos foram implementados a nível de gestão administrativa e clínica.

O projecto para um novo hospital passou a ser um tema dominante, de grande visibilidade e com um enorme impacto social.

Houve na verdade um “refresh” na saúde.

Mas este ciclo também chegou ao fim, porque a sua consistência não era tão firme como parecia!

2008 - Novas mudanças na tutela e substituições por pessoas sempre pintadas à mão, provocaram profundas alterações em grande parte da orgânica hospitalar, especialmente nas direcções dos serviços que eram os pilares da estrutura hospitalar.

E porquê?

Pela primeira vez o partido reinante deu carta-branca a alguém que tinha “contas a ajustar” com a instituição, que um dia o tinha “castigado” !!!!!

E o hospital entrou num ciclo de destruição sem precedentes sem qualquer controle e com total impunidade dos autores!

Verdadeiro Big Bang no Hospital... com toda a panóplia de situações já demais abordadas!

Os descontentes, elegante e educadamente, pediram as suas reformas antecipadas ou exoneração. Nada de alarmes populares e ameaças! Outro nível???? Certamente!!!!!

E ninguém questionou...

A segunda década decorreu com todos os efeitos secundários de uma tutela híbrida, que saltou de cadeira, Conselho de Administração / Direcção Clínica, consoante dava jeito!

O hospital sofreu uma instabilidade enorme com a perda das hierarquias, das idoneidades dos serviços, com saídas prematuras de diversos clínicos, enfim um clima alucinante!!!!!

E ninguém questionou...

2014 - O presidente do Governo fez uma mudança de convivência, pois as eleições legislativas regionais estavam à porta, e não convinha manter a péssima imagem que a saúde transparecia.

O Presidente do Conselho de Administração e o Director Clínico são substituídos, sempre de confiança política...

E ninguém questionou...

2015 - O partido reinante mantém a maioria absoluta! Mas mudou o seu Presidente!

Tudo preparado para grandes mudanças!!!!

Mais uma vez, toda a equipa da saúde desenhada e pintada à mão, uns mais Reais, outros de tons mais escarlate e ainda outros com sabor mais citrino, ocuparam os cargos da tutela da saúde... Mas houve uma ressalva...

Eram quase uma cópia fiel do que ocorrera dez anos anos!!!!!

Eu sei que a história é cíclica, mas não deve ser com os mesmos intervenientes.... acho eu!

Erro crasso, pois durou cem dias!!!

E instalou-se a dança de Secretários e Directores Clínicos, sempre de confiança política!

E ninguém questionou...

Ou melhor, questionei eu!!!!! mas sem qualquer reboliço!

Pedi exoneração da função pública e discretamente sai!

Porquê?????

Fui ignorada por não ser da cor do partido reinante... seguramente!

Como não tenho outra explicação, como o Secretário de então não me deu qualquer outra razão, só posso tirar esta conclusão!

E assim, sai do hospital onde tinha permanecido 33 anos, onde tinha uma carreira profissional de que me orgulhava e onde trabalhava na área cirúrgica muito do meu agrado, Patologia Esófago Gástrica.

Sei que ninguém é insubstituível, mas também sei e há estatísticas que o provam, que eram operados 12/15 esófagos ano!!!!

Já agora a título de curiosidade, qual é o actual estado da arte?????

E reza a história, que entre 2015 e 2019, três Secretários elencaram as cadeiras da Saúde .

Note-se sempre com apoio e confiança do partido.

E ninguém questionou...

Algum sossego na saúde, apesar da imagem que passava cá fora não ser tão abonatória quanto faziam crer!

Pessoalmente concordo que houve uma acalmia!

2019 - Eleições Legislativas Regionais!

O Partido reinante deixa de o ser e necessitou de se coligar com um partido também muito fragilizado!

No caminho, havia outras opções, mas foi esta a escolhida!

A coligação era do interesse dos dois partidos! Ponto!!!!

Os acordos foram feitos, nem questiono se bem ou mal... Só que falharam!!!!

E falharam porquê?????

Fundamentalmente, porque o que durante trinta anos tinha sido aceite com normal, lógico, em nada questionável, que o elenco da saúde era da confiança política do partido que detinha a maioria absoluta, quando este partido precisou de outro partido, apesar de micro, para poder governar, os acordos previamente realizados, de que seria o partido minoritário a escolher o director clínico, foram suficientes para gerar um novo Big Bang hospitalar!!!!!

O que anteriormente era óbvio, passou a ser uma situação inédita e altamente politizada!

É incrível esta encenação, esta memória tão curta!!!!!!

Quando o novo director clínico foi equacionado, iniciou-se todo o processo de rejeição cega a toda e qualquer escolha que fosse do CDS!

Quando vetaram a minha reentrada no SESARAM, os argumentos eram:

- Nāo pertencer à instituição?

- Receio da minha frontalidade?

- Medo que exercesse o cargo com o controle remoto do Mário Pereira, à semelhança do que já tinha acontecido no passado com alguns Directores clínicos.

- Ou simplesmente, fui carne para canhão para poderem apanhar o Mário e assim trucida-lo como o fizeram????

Em relação a mim esqueceram-se de duas coisas muito simples:

Que estive lá 33 anos!

E das causas porque saí... talvez alguns dos contestatários se recordem ou nem deram por isso..?!!

Mas agora todos os directores de serviço questionaram... claro, estavam bem apadrinhados... óbvio!

Colocaram uma veste de puritanos, que não podiam ceder a um Director Clínico com cariz político, que o Director Clínico tinha de ser reconhecido interpares, que tinha de ser Assistente Graduado Sénior, que tinha de ter um currículo condigno com o cargo... enfim, uma série de requisitos que até concordo, mas se a memória não me falha, foram pouquíssimos os que tiveram tais características!!

Choca-me o que foi feito e em especial a forma como foi feito!

A classe médica saiu diminuída e os doentes não foram beneficiados!!!!

Atribuir a culpa ao partido minoritário é fácil, mas aceitar o passado e o carácter político que sempre vinculou estas escolhas foi impossível terem reconhecido.

E fácil, neste momento, predestinar o futuro DC!!!!!!

Não acredito que sejam tão coerentes e mantenham os requisitos tão empolgados para o impedimento e destituição das propostas recentes.

Na minha humilde análise, qualquer médico hospitalar será óptimo desde que seja do agrado dos contestatários, de preferência um deles, e que passe muito bem entre os pingos da chuva!!!!

Tutela satisfeita... direções de serviço no seu melhor!

E, fundamentalmente, ninguém irá questionar...!

Para terminar a história... desejo, simplesmente, um FIM feliz!!!