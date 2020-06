A pressa é inimiga da perfeição

Groucho Marx dizia que se recusava a ser membro de qualquer clube que o aceitasse como sócio. E assim vai um pouco o turismo da Madeira... Os clientes que queremos continuam arredados, e os que eventualmente querem vir – será mesmo que os queremos?

O exemplo espanhol parece-me o errado. Abrir as portas a quarenta aviões de ingleses, sem grandes controlos, parece-me o caminho mais rápido para o suicídio colectivo...

Acho que a reabertura a fazer, porque ela é realmente necessária, tem de ser muito mais lenta, e muito cautelosa, sob pena de todos os esforços e sacrifícios de todos sejam em vão.

Não temos de abrir de rompante as portas a todos os que queiram vir. A situação não é fácil, mas há que haver um esforço suplementar de forma a escolhermos os que cá queremos – quer em termos económicos, quer em termos sanitários.

E não nos podemos surpreender se não houver muitas pessoas com vontade de viajar. Acredito que a todos apeteça sair de casa, mas é preciso reunir várias condições para que isso aconteça com alguma normalidade: é preciso que as pessoas tenham os meios para o fazer, é preciso que as pessoas se sintam seguras para o fazer, e é preciso que os destinos estejam prontos para os receber. E, claro, que haja maneira de fazer chegar estas pessoas de um sítio a outro.

Penso que não vai haver “normalidade” tão cedo. E pode demorar anos a recuperar o statu quo ante. Espero estar enganado, mas o princípio da recuperação não deverá acontecer antes da primavera de 2021, e até que haja uma vacina e 70 a 80 por cento da população esteja vacinada vamos ver muito poucas mudanças no ciclo da doença, e na rentabilidade do turismo.

Entretanto, teremos de resistir à tentação de dar tudo. Os turistas só interessam à Região se os riscos de os receber forem compensados por retorno financeiro adequado para os seus habitantes. E não podem ser (só) os do costume a ganhar. Se os esforços, e os riscos, são partilhados, então os proveitos também o devem ser.

Boa sorte a todos.