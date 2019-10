A praga das teias de aranha e as profecias do Caleta

Luís de Abreu e Silva, conhecido como o Caleta, que viveu no sítio da Vigia, Campanário, no final do séc. XIX e princípio do séc. XX, era visto por muitas pessoas como um profeta de inspiração divina. Este adivinho rezava, lia a Bíblia e quando ia à missa até beijava a porta da igreja. Para alguns conterrâneos, porém, o Caleta era alguém que anunciava coisas impossíveis.

Pescar na rocha do Amiguinho

O Caleta, certamente inspirado na cena bíblica da Arca de Noé, dizia que “o mar vai subir e as pessoas irão pescar na rocha do Amiguinho”. O Caleta também aconselhava: “o mar irá subir até ao adro de São Brás, nessa altura, foge para cima e não olhes para trás” (testemunhou Agostinha de Jesus Gonçalves, de 83 anos, em entrevista de 31-8-2015, recolhida por Alberto Fernandes). A rocha do Amiguinho e o adro de São Brás encontram-se a mais de 100 m acima do nível do mar. Por este motivo, esta era uma previsão impossível.

O degelo polar

Nos últimos tempos os cientistas têm alertado para o degelo das massas polares. Caso este fenómeno continue ao ritmo atual, algumas povoações ribeirinhas poderão ficar submersas. Na história geológica da terra o nível do mar já subiu e desceu na ordem das dezenas ou centenas de metros, devido ao movimento das placas tectónicas e glaciações, etc.

Felizmente de que esta profecia do Caleta (pescar na rocha do Amiguinho) não se verificou. No entanto, tem lógica e ninguém pode garantir que nunca se verificará.

As teias de aranha

Outra das previsões famosas do Caleta é a de que “o mundo ficará coberto de teias de aranha”.

Hoje, toda a gente atribui esta previsão aos muitos fios de eletricidade e telefone, atualmente agravadas com os fios das várias operadoras de telecomunicações. Na verdade, principalmente no campo, trata-se de uma praga dos nossos tempos com fios e mais fios sobrepostos de modo caótico sem qualquer preocupação pela paisagem.