Uma candidatura, anunciada com pompa, mas sem circunstância que, aos poucos, dá o dito por não dito e revela, mais do que desconhecimento, a falta de rigor que lhe é habitual, desesperadamente disfarçada com sorrisos e abraços encenados.

É assim que o candidato do PS/M às Eleições Regionais diariamente se apresenta, ora entrando em contradição, ora sendo desmentido pelos factos, ora prometendo aquilo que sabe, perfeitamente, não passar disso mesmo: de um conjunto de falsas promessas, afirmadas como dado adquirido e sem antes ouvir a população, que se prolongam a 2026 e refletem aquilo que o seu partido, a nível nacional, sempre boicotou para a Região.

Centrar-me-ei, para já, apenas nalgumas questões que me parecem francamente elucidativas da incompetência, da demagogia e, acima de tudo, da falta de seriedade com que esta candidatura se autointitula capaz de governar a nossa terra.

Na saúde, o dito candidato assume 4 grandes objetivos (curiosamente, o Coordenador dos Estados Gerais do PS-M, para esta área, propõe 5) que contrariam o que, na prática, este partido tem vindo a fazer. E isto porque defende a reconquista da confiança no Sistema que diariamente bombardeia, a motivação dos profissionais que a cada instante ataca e a solução das listas de espera, num investimento de 75 milhões de euros que ainda ninguém percebeu para onde vai. Note-se que a compra da unidade hospitalar é agora omitida, disfarçada e até negada a pés juntos.

Nas Finanças, promete aumentar, em 10 anos, o PIB regional em 10%, valor que o Governo Regional, do PSD, num cenário totalmente desfavorável e com grandes restrições orçamentais, conseguiu atingir em metade do tempo.

Promete, também, a criação de 5.000 empregos (confesso que não sei se é também a 10 anos) quando, também graças à governação do PSD, temos hoje e comparativamente a 2015 (logo, em apenas 4 anos) mais 18 mil pessoas empregadas. Deve ter aprendido com o campeão dos empregos criados, um tal de Sócrates, que para ter uns números para apresentar levou Portugal à bancarrota.

Garante a solução para todos os problemas da habitação quando, em 6 anos e enquanto Presidente do Município do Funchal, não só não resolveu os problemas habitacionais do seu concelho como conseguiu agravá-los.

Exige e promete mais e melhores benefícios fiscais para os agricultores da Região desconhecendo que aquilo que propõe já foi aprovado, em 2016, pela Assembleia da República e precisamente por proposta do PSD, num regime contributivo para a agricultura familiar na Região que só não foi mais longe porque o PS chumbou as propostas mais favoráveis apresentadas pelo PSD-M em São Bento, para além de ter votado contra a proposta de agricultura familiar aprovada pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

E, por fim, promete lançar o Concurso Internacional para o Ferry nos primeiros 100 dias do seu governo, naturalmente com o apoio da Ministra do Mar. A mesma Ministra que disse que a continuidade territorial dos madeirenses se materializava, apenas, por avião. A mesma que foi à Portimão cumprimentar com o chapéu alheio para congratular-se com uma operação que nunca e em momento algum apoiou – em seu nome ou do Governo da República – fosse de que forma fosse.

E perante factos, não há argumentos nem marketing que salve tamanha esquizofrenia e até insensatez. Valha-nos a certeza de que a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Ou, por outras palavras, a mentira tem perna curta.

Claro que como disse – e muito bem – Friedrich Nietzsche, “Devemos ter uma boa memória para sermos capazes de cumprir as promessas que fazemos”. Quando não se tem boa memória, como este senhor tão bem revelou no inquérito judicial sobre o triste acidente no Monte (“Em data que não tenho presente”; “data que não sei precisar”; “data que não me recordo; “por deliberação de data que não me recordo”, “chefiada por pessoa que não sei precisar”) poderia sempre não cumprir, escudando-se na amnésia.

Enfim. Enquanto uns prometem, outros cumprem. Enquanto uns já acham que ganharam, porque sentem a vontade da mudança, nós, PSD/Madeira, tudo fazemos para corresponder ao que as pessoas mais precisam. Enquanto que uns apregoam que conseguem tudo, nós estamos bem mais preocupados em resolver os problemas do que em anunciar soluções para daqui a 10 anos.

Com humildade e verdade, estamos a fazer o nosso caminho.

Cumprimos, em nome da Madeira e do Porto Santo, sempre.