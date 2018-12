A memória que não nos falta!

Não tenho qualquer veleidade em escrever um ensaio sobre a memória coletiva. Procuro, apenas e neste breve escrito, suscitar uma breve reflexão sobre a importância de sabermos assumir as nossas responsabilidades, sabendo reconhecer de onde viemos e para onde queremos ir.

A grande maioria ainda se lembra do que o PSD-Madeira fez por esta terra. Do que o Alberto João Jardim e os seus Governos ergueram, do nada, sabendo construir uma Região mais justa e com maior qualidade de vida para quem aqui vivia.

Encurtaram-se distâncias que levavam o dia todo a percorrer, a eletricidade chegou a lares outrora iluminados a petróleo, abriram-se escolas para que os nossos jovens pudessem ter acesso a uma melhor educação e apostou-se nos cuidados de saúde de proximidade. Apenas alguns exemplos de um caminho que fizemos juntos e que, goste-se ou não, elevou a nossa Autonomia, abrindo caminho à modernidade, ao que somos hoje.

Em 40 anos, cometeram-se alguns erros e/ou injustiças? Claro que sim, “errare humanum est”. Mas na memória dos madeirenses perdurará, para sempre, esta notável obra e, sobretudo, a coragem e a ousadia de quem soube transformar a Madeira numa terra desenvolvida e com paz social.

Mais recentemente, em 2015, quando Miguel Albuquerque chegou ao Governo Regional, viviam-se tempos difíceis. A Região, sujeita a um Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, muito sacrifício exigiu à sua população. Governar, nestas circunstâncias e sem qualquer solidariedade do Estado, foi tudo menos gratificante para quem abraçou este desafio e levou, naturalmente, a que alguns erros viessem a ser cometidos.

Mais uma vez – e ao contrário de outros que nunca nada fizeram e se julgam donos da verdade – o PSD-Madeira assumiu, com a garra que lhe é característica e em nome dos madeirenses, o desafio de ultrapassar todas estas contrariedades. E conseguiu.

Hoje, em 2018, confirma-se com foi com Miguel Albuquerque à frente dos destinos desta Região que conseguimos aumentar o rendimento disponível das famílias, que apoiamos o crescimento consecutivo da nossa economia, que reduzimos para quase metade a taxa de desemprego e que, simultaneamente, consolidamos as nossas contas públicas.

Comprova-se, também, que é com este Governo Social-Democrata que se idealizou e aprovou a execução daquele que será o melhor Orçamento de sempre, em 2019, na base de uma série de medidas que, de forma transversal e responsável, afirmam uma nova etapa para o desenvolvimento desta Região e para a maior e desejada realização pessoal e profissional de cada um dos seus residentes.

A memória – que felizmente não nos falta – será decisiva para continuarmos a escrever a história desta terra, com todos e com o esforço de um Partido que, acima de tudo, soube estar, sempre, ao lado da sua população, fazendo dela a sua principal inspiração para seguir em frente.

Ao contrário de outros que “desconhecem”, que “não sabem” ou que “não têm presente” a realidade, quando confrontados com factos ou que, ainda pior do que isso, preferem, em nome de interesses partidários e contra o interesse comum, omitir o passado e assumir-se como a solução que são incapazes de materializar – precisamente porque não compreendem nem fizeram parte da evolução – o PSD-Madeira assume a sua memória e projeta-a para o futuro.

Fá-lo em consciência e, acima de tudo, disponível para melhorar o que tiver de ser melhorado.

Será que alguém confia num Partido sem memória ou em candidatos que fingem ter amnésia apenas para ficarem à tona da água, como se imaculados fossem? Será que, neste caso – em que existe um suposto candidato que não se lembra de nada – o problema é a falta de memória... ou será mesmo falta de vergonha?!

Valha-nos a memória que temos e o respeito que não nos falta por uma população que merece, sempre, o melhor de nós.