A Majoração do Financiamento da UMa e da UAc

A Universidade da Madeira e a Universidade dos Açores têm reclamado uma discriminação positiva relativamente às suas congéneres do Continente no que diz respeito à dotação anual proveniente do Orçamento de Estado.

A repetida ausência dessa discriminação positiva tem constituído um factor fortemente negativo para o desenvolvimento das duas instituições, impedindo que cumpram inteiramente a função que lhes é atribuída.

Este problema, que tem sido discutido e amplamente divulgado, só muito recentemente foi objeto de decisão da Assembleia da República, através da inclusão na Lei do Orçamento de Estado de 2019, de um artigo sobre a compensação dos sobrecustos da insularidade para instituições públicas de ensino superior das regiões autónomas (artigo 72º).

Com o objetivo de contribuírem para a análise e resolução da questão, a Universidade da Madeira e a Universidade dos Açores decidiram efetuar os seus próprios estudos, tomando por base a análise da distribuição das verbas do Orçamento de Estado pelas universidades públicas portuguesas.

Considerando as razões que justificam a majoração adotada no âmbito dos orçamentos regionais para compensar os constrangimentos impostos pela insularidade e pela ultraperiferia, as universidades insulares propõem que os seus orçamentos anuais sejam calculados de forma idêntica à estabelecida na Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

Nesse sentido, para obter a pretendida majoração seria necessário adicionar à dotação orçamental inicial, que é anualmente atribuída às universidades da Madeira e dos Açores, um Fundo de Coesão, calculado com base naquela Lei. Mesmo considerando as alternativas de a fórmula de cálculo estar sujeita à percentagem do número de alunos ou à da população residente, o resultado aponta para um reforço orçamental do financiamento da Universidade da Madeira, num valor superior a 4 milhões de euros.

Relembrando a intervenção do Reitor da Universidade da Madeira, no discurso que proferiu na Cerimónia de Abertura do Ano Escolar, tal reforço permitir-nos-ia definir uma nova estratégia de desenvolvimento e modernização, com evidentes benefícios para Universidade e para a Região.

Não tenhamos dúvidas de que a falta recorrente deste mecanismo de compensação impediu e continua a impedir a Universidade de obter uma maior dimensão, tanto por via da anulação dos efeitos de escala, como pela capacidade de aumentar os investimentos necessários ao desenvolvimento do seu projeto científico e pedagógico.