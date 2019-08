A Madeira precisa de estabilidade

Ao longo do presente mandato, cumprimos. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para corresponder às expetativas em nós depositadas. Fomos, inclusive e em algumas áreas, muito mais além do que era expetável, em nome do bem comum. Do que era efetivamente melhor para a nossa Região e para cada um dos Madeirenses e Porto-Santenses.

A nossa luta surtiu efeito. Hoje, temos mais investimento, mais emprego, mais saúde, mais proteção social, mais rendimento disponível e menos impostos e isso deve-se, sem dúvida, às políticas seguidas pela nossa governação Social-democrata, mas, também, ao esforço de cada um dos nossos cidadãos.

Sem este pacto de confiança, nada teria sido possível e nunca teríamos conseguido transformar a nossa Região num lugar bem melhor para quem aqui vive do que o era, há quatro anos.

E é isto que marca a nossa diferença.

Deixemos o vazio de ideias e a falta de seriedade para os demais. Para os que se autointitulam salvadores de coisa nenhuma. Para os que querem, apenas e só, a conquista do poder, sem, todavia, terem sequer uma visão de futuro.

Para os que defendem um regresso ao passado com o qual, estou certo, a larga maioria daqueles que ajudaram a construir a nossa Autonomia não se identificam.

Não é com falsas promessas que pretendemos manter e reforçar o nosso pacto de confiança com os Madeirenses e Porto-Santenses.

Não é apregoando milhões e mais milhões – que toda a gente sabe que nem existem – que queremos convencer o nosso povo.

Nem muito menos estamos dispostos a enganar ou a chantagear seja lá quem for, ao garantir que o Estado vai cumprir agora o que nunca cumpriu em quatro anos. Até porque, mais do que tudo, é lamentável que o Governo da República se preste a esse papel.

O nosso projeto não passa por aqui.

O nosso compromisso é claro. Honesto. Responsável. Com rumo.

Sabemos exatamente o que queremos.

E é por isso que não queremos uma aventura que coloque em causa o esforço e todo o trabalho desenvolvido por milhares e milhares de Madeirenses e Porto-Santenses, para que a Região chegasse, hoje, aos níveis de desenvolvimento e qualidade de vida que chegou.

Nem queremos, tampouco, o regresso ao passado e à submissão aos interesses e comandos de Lisboa.

E não queremos por várias razões.

Acima de tudo, porque, nesta Região, mandam os Madeirenses e Porto-Santenses.

Porque, aqui, sabemos pensar pela nossa cabeça e dispensamos os ensinamentos falhados de Lisboa.

Porque sabemos olhar para o futuro e identificar, exatamente, qual o caminho a seguir para atingir os os nossos propósitos, da mesma forma que o fizemos ao longo dos últimos 40 anos.

Porque a defesa da Autonomia – que outros só agora abraçam – é a base da nossa luta e é a essência da Social-democracia.

Não chegamos onde chegamos por acaso nem em vão.

A nossa luta não acaba aqui, até porque não é isso que os nossos filhos e netos esperam de nós.

Cada Madeirense e Porto-Santense tem o dever de refletir, em consciência, se está disposto a passar um cheque em branco aos que, só agora, se lembraram que a Região existia. Aos que, nestes últimos quatro anos, tudo fizeram para prejudicar os nossos interesses. Os nossos direitos fundamentais.

Cada Madeirense e Porto-Santense deve decidir, em consciência, se deseja um futuro com estabilidade, progresso e qualidade de vida ou se prefere arriscar no vazio, numa mudança que não passa disso mesmo nem augura nada de bom.

Fizemos o nosso percurso e continuaremos a fazê-lo, em nome da nossa população. Estamos confiantes e ainda mais motivados para o trabalho que temos pela frente e é nesse trabalho que estamos concentrados, tal como desde a primeira hora.

A contrariar a presunção daqueles que julgam que já ganharam porque sentem, segundo dizem, a vontade da mudança, nós, PSD/Madeira, estamos a esforçar-nos por cumprir e corresponder ao que as pessoas mais precisam e esperam de nós.

Com humildade, seriedade e, acima de tudo, com verdade, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que, a 22 de setembro, possamos garantir que a nossa Região saia, novamente, vitoriosa!