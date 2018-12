A Madeira e o IV Congresso Mundial sobre Socalcos

Sob o título “Re-Encantar Socalcos” decorrerá, durante 10 dias, de 13 a 22 de Março de 2019, na ilha de La Gomera, o “IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terraços e Socalcos” focado nas especificidades dos arquipélagos da Macaronésia: Canarias, Madeira, Açores e Cabo Verde. Trata-se de um encontro internacional, promovido pelo ITLA (International Terraced Landscapes Alliance) que sucede a outros três realizados em 2010, na China, 2014 no Peru e 2016 em Itália, todos eles dedicados às paisagens em socalcos, expressão da cultura material e imaterial dos povos que as habitam e ao longo da história as foram transmitindo de geração em geração. Paisagens que existem em todas as zonas montanhosas do mundo, sejam elas continentais ou insulares, desde os alvores das primeiras civilizações, isto é, desde o momento em que, há muitos milhares de anos, depois de domesticadas as plantas e os animais nas bacias férteis dos grandes rios, foi necessário domesticar a montanha.

A história recente destas paisagens, especialmente no centro e sul da Europa é, todavia, uma história de abandono, marginalização e esquecimento. É para encontrar soluções alternativas a este abandono - que na Madeira se tornou tão visível nos últimos 50 anos - que a ITLA tem desenvolvido a sua actividade. Trata-se de reinventar os socalcos como recursos activos e úteis para fazer frente aos complexos problemas que a nossa sociedade hoje enfrenta: soberania alimentar, consumo de produtos agrícolas locais, subsistência em ambientes urbanos, qualidade de vida, paisagens enraizadas nas tradições locais, territórios seguros versus riscos naturais, lazer, etc. etc.. - as vantagens são tantas que não cabem neste modesto artigo de opinião.

Centrando-se este ano na Macaronésia, território de excepção formado por um conjunto de ilhas montanhosas, possuidoras de elevados valores naturais e com uma rica tradição agrícola, este IV congresso terá, necessariamente, de abordar um problema suplementar resultante da forte pressão turística a que estes territórios estão sujeitos: o do impacto que esta pressão exerce sobre a paisagem e vice-versa (no caso da Madeira uma pressão que se vem fazendo sentir há mais de 200 anos). Com efeito, nunca é demais salientar o papel que a paisagem de socalcos, como património material, poderá desempenhar na promoção do turismo sustentável, na produção de alimentos de qualidade, na manutenção de ofícios tradicionais combinados com novas tecnologias, em suma, exportando todo o valor acrescentado que este património possui no actual contexto sócio-económico.

Resta-me, pois, aqui lançar um apelo para que a Madeira participe activament neste IV Congresso Mundial do ITLA, para que nele dê a conhecer a sua esplendorosa paisagem em socalcos, não apenas para se promover como a mais antiga região turística da Macaronésia, mas para debater os seus problemas, propor soluções, apresentar projectos, em suma, para se afirmar no mundo como território de cultura, conhecimento e esperança.