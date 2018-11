A Madeira à tua maneira

Podemos construir a Madeira que queremos. E a Madeira que queremos é uma Madeira à maneira de todos os madeirenses. É uma Madeira onde todos participam, onde todos contam e onde todos são precisos. A Madeira que queremos é aquela em que todos os madeirenses podem dizer que “esta é a Madeira à minha maneira”.

A Madeira que nos queremos, é uma Madeira que tenha como prioridade o emprego, o bom emprego, que combata a precariedade laboral e os estágios profissionais não renumerados. Porque a Madeira à nossa maneira, não é uma Madeira com a taxa de desemprego mais alta do país, nem com a taxa de emigração mais alta de Portugal. A Madeira que queremos, é com os jovens da Madeira na Madeira, onde possam contribuir para a construção da Madeira à sua maneira. Ao não fazê-lo, ao não criarmos as condições necessárias para que os jovens não tenham de emigrar, ao não aproveitarmos este grande ativo que é a juventude madeirense, estamos a perder e atrasar o desenvolvimento da nossa região.

A Madeira que queremos é uma Madeira que tenha um ensino de qualidade, uma universidade virada para responder aos desafios da Região Autónoma da Madeira, que seja parceira no seu desenvolvimento, e um ensino profissional que responda às necessidades do seu tecido empresarial. Queremos uma educação gratuita no seu todo. Na oferta de manuais escolares, no transporte escolar gratuito, com bolsas de estudo e apoios que suportem os custos dos alunos deslocados, e com propina zero nas universidades. Queremos um Governo Regional que assuma as suas responsabilidades, que assuma a regionalização da educação, e assuma que estas despesas são da sua única responsabilidade e siga o bom exemplo das Câmaras Municipais socialistas na região, que fazem aquilo que o Governo Regional deveria fazer. Queremos uma educação sem obstáculos ao seu acesso, porque apostar na educação e na qualificação dos cidadãos é apostar na maior riqueza da Região Autónoma da Madeira, que são as pessoas.

A Madeira que queremos é onde os jovens possam ter habitação própria, possam usufruir de medidas de apoio na compra ou arrendamento da sua habitação.

A Madeira que queremos é onde a mobilidade seja uma realidade. Com um modelo aéreo que sirva os madeirenses, com ligação ferry todo o ano e com uma mobilidade terrestre de excelência. A mobilidade é essencial, não só para os estudantes, não só para os jovens, mas acima de tudo para os madeirenses, para os nossos emigrantes, para os nossos turistas e para o desenvolvimento de toda a Região Autónoma da Madeira. Se é verdade que hoje estamos cada vez mais isolados e dependentes de terceiros e fatores naturais, também é verdade que os problemas da mobilidade de hoje são o resultado de 40 anos de políticas erradas do PSD-Madeira.

A Madeira que queremos é uma Madeira com pessoas, com Freguesias e com Concelhos. A Madeira que queremos é uma Madeira que promova a coesão territorial e o esbatimento das assimetrias. A Madeira que queremos é uma Madeira com uma costa norte pujante e um Porto Santo vibrante. A Madeira à tua maneira é uma Madeira em que todos os jovens têm as mesmas oportunidades, independentemente de onde nasceram ou decidiram viver.

A Madeira que queremos, a Madeira do amanhã, é a Madeira que começamos a trabalhar hoje. Uma Madeira com mais participação, mais participação dos jovens nas causas públicas, nas causas fraturantes, na igualdade de género e oportunidade, nas alterações climáticas e sustentabilidade, na causa animal, no voluntariado, na Europa, na sociedade, no associativismo, na cultura e com mais desporto para todos. Com mais participação dos jovens na política, nos centros de decisão, na implementação do voto eletrónico, e no regresso dos círculos concelhios, com um circulo corretor, e uma maior descentralização administrativa.

A Madeira que queremos é uma Madeira com Autonomia. Uma Madeira que utilize a autonomia ao serviço dos madeirenses e que promova o desenvolvimento da nossa Região.

Agora, cabe a nós saber o que fazer e que caminhos percorrer. Todos sabemos que é preciso encontrar um outro modelo de desenvolvimento, com outros pressupostos para a sustentabilidade das políticas públicas, e ninguém tem dúvida que precisamos de um novo Governo, com frescura necessária para desenhar este novo projeto de desenvolvimento, com novas ideias que promovam e garantam que a Madeira é à maneira de todos os madeirenses e portossantenses.

Todos sabemos a Madeira que queremos, e a Madeira que não queremos. Então, vamos juntos construir a “Madeira à tua Maneira”?