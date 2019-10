A luta pela defesa da Madeira continua.

A Madeira voltou a conferir-nos uma vitória e um mandato para defendermos de forma intransigente os madeirenses e porto-santenses na Assembleia da República.

Em São Bento continuaremos a estar onde sempre estivemos – do lado da Madeira e a defender de forma acérrima os madeirenses e porto-santenses.

Continuaremos a exigir que o Governo da República trate a Região de forma institucional e suprapartidária, respeitando a nossa Autonomia.

Faremos tudo para que António Costa e o seu Governo assumam as suas responsabilidades e cumpram com o que prometeram aos madeirenses e porto-santenses.

Não descansaremos até que o Governo da República concretize os cinquenta por cento do financiamento do novo Hospital da Madeira, execute o novo regime jurídico do subsídio de mobilidade e efetue a redução efetiva da taxa de juro da dívida.

Denunciaremos todas as atitudes discriminatórias e todas as manobras e expedientes dilatórios que visem continuar a prejudicar a Madeira.

Continuaremos a reivindicar o aprofundamento da nossa Autonomia, do estatuto da Ultraperiferia e das competências fiscais próprias da Região e a exigir a revisão da Lei das Finanças Regionais, o reforço e a majoração do financiamento da Universidade da Madeira e cumprimento por parte do Estado da continuidade territorial nos transportes aéreos e marítimos de passageiros e mercadorias e na tecnologia.

Não deixaremos de exigir a António Costa que pague o que deve à Madeira, nomeadamente a dívida de mais de 18 milhões de euros relativa aos cuidados de saúde e aos medicamentos dos funcionários dos serviços da República na Região e o máximo de apoios e fundos comunitários a que a Madeira tem direito.

Continuaremos a defender o CINM- Centro Internacional de Negócios da Madeira e o MAR – Registo Internacional de Navios da Madeira e o idêntico acesso e tratamento dos beneficiários madeirenses e porto-santenses ao sistema de ADSE e respetivo alargamento da sua cobertura na Região.

Ontem tomei posse conjuntamente com os restantes Deputados eleitos e assumi as funções conferidas pelo povo madeirense.

Continuarei a dar o meu máximo para honrar o voto de confiança recebido, para honrar o legado autonómico e para manter a marca de trabalho, de persistência e luta na Assembleia da República.

Os madeirenses e porto-santenses sabem que podem continuar a contar com todo o nosso empenho, trabalho e dedicação e com o PSD para os defender na próxima Legislatura.

A luta pela defesa da Madeira continua.