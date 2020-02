A cigarra, a formiga e a vitória da Madeira

Terminámos recentemente na Assembleia da República a discussão de um documento fundamental para o país e para a Madeira: o Orçamento do Estado 2020.

Esta foi a primeira grande prova de fogo e a primeira grande oportunidade da legislatura para demonstrar o nosso trabalho e a nossa determinação pela Madeira e para fazer valer o nosso poder negocial na resolução dos problemas dos madeirenses e porto-santenses.

Ao contrário do que alguns vaticinavam a Madeira ganhou e a nossa estratégia resultou numa grande vitória e em enormes conquistas para nossa Região.

Este enorme triunfo e esta estratégia vitoriosa que nós, os deputados do PSD M conseguimos obter em São Bento contrastou com a estratégia e com a propaganda do partido socialista que nos fez a todos lembrar a conhecida fábula da “Cigarra e da Formiga” de Esopo.

Isto porque durante os cerca de dois meses de discussão do Orçamento, apareceram algumas cigarras socialistas que em vez de se preocuparem em apresentar propostas para a defesa da Madeira, cantavam, tocavam viola e menosprezavam o trabalho dos outros.

Estas cigarras apregoavam ter muitos votos e muito poder negocial em Lisboa, gabavam-se da sua credibilidade e da sua competência.

No entanto, quando chegou a hora da verdade, as cigarras ficaram para trás e foram completamente irrelevantes para as vitórias da Madeira.

Vitórias e conquistas que só foram possíveis, graças ao nosso empenho, à nossa persistência, ao nosso poder negocial e à qualidade e à quantidade das propostas que nós apresentámos e defendemos desde a primeira hora e até ao último minuto na Assembleia da República.

Defendemos neste Orçamento as grandes questões que preocupam a Madeira, mas também não nos esquecemos de questões mais pequenas porque para nós todos os problemas da nossa Região são importantes.

Conseguimos obrigar o Governo da República a avançar já em 2020 com o subsídio social de mobilidade, com o ferry, com a redução dos juros, com o investimento tecnológico e com a regularização profissional dos trabalhadores da RTP Madeira, com o apoio financeiro aos regressados da Venezuela, com o passe sub23 para os estudantes universitários da Região, com a construção de novas esquadras da PSP, com a aposentação dos trabalhadores dos matadouros da Madeira, a entregar à Região os pagamentos das autarquias locais retidos pela DGAL, com a clarificação do financiamento do novo Hospital da Madeira e com a alteração aos limites do endividamento

E conseguimos fazer aprovar isto tudo sem o voto do PS que afinal não contou para nada.

Tal como na fábula da Grécia antiga, as cigarras que tocavam viola e apresentaram duas propostas de alteração, foram as grandes derrotadas do Orçamento.

Enquanto cantavam e votavam contra as 66 propostas apresentadas pelos vários partidos para a Madeira, cerca de 15 propostas foram viabilizadas sem a sua participação.

As cigarras socialistas atordoadas com a derrota ainda tentaram mudar o seu sentido de voto.

Mas já era tarde.

Como diz a fábula, durante o verão não cantaram ? Muito bem, pois agora dancem !