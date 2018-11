A calma portuguesa

A união do nobre povo português é algo capaz de intrigar os maiores pensadores sociólogos que o mundo já conheceu. Perante as epidemias ideológicas que assombram o continente europeu e o continente americano, Portugal só tem uma forma de reagir: uma cerveja gelada com os amigos.

Dos Estados Unidos da América a Polónia, veem-se regimes mergulhados em conflito social e político decorrente do embate entre convicções comunistas e capitalistas ou entre conservadores e liberais que assumem como palco não só as instituições políticas mas também as ruas, virando cidadão contra cidadão. Surgem atentados terroristas com origem religiosa ou política, a marginalização das classes mais baixas e a remoção de direitos básicos baseada em características individuais de indivíduos. Todos estes problemas derivados de opiniões acerca de temáticas completamente abstratas, cuja concordância está a anos luz de acontecer e, se acontecer, pouco contribuirá em termos práticos para o nosso desenvolvimento enquanto seres pensantes.

Por outro lado, temos aquele pequeno grande país no extremo ocidente europeu: Portugal, Terra dos Descobridores. Sabemos dos males que nos rodeiam por esse mundo fora mas não somos muito fãs de adotar esse tipo de ideologias e debates inúteis, preferimos antes falar do nível de corrupção, incompetência e de estupidez que cada um dos nossos partidos tem (num nível objetivo e concreto) e consequentemente adotar uma lógica de “vou votar em A porque A não é tão mau como B” ou então a abstenção, tanto assim que partidos que apenas se baseiam em ideologia (os extremos do espectro político português) são alvos de troça por parte do sector mais jovem dos interessados em política. O que importa é o partido que mais nos convém para as nossas necessidades materiais e não materiais. Quem é que quer saber se seguimos conjuntos de valores impráticos fixos “em pedra”? Deve ser o povo a aproveitar-se da política e não a política a aproveitar-se do povo e parece notar-se uma evolução na consciência pública orientada neste sentido (claro que não estou dizendo que vivemos atualmente numa utopia em que não existem pessoas a serem prejudicadas).

Quanto aos assuntos taboo (Refugiados, LGBT, Feminismo, Racismo, etc..), muita é a discussão e opiniões conflituantes, mas a verdade é só uma: o conflito poucas vezes passa do meio familiar ou dos meios online, isto é, contrariamente a muitas outras realidades como a americana, a inglesa, a francesa e a alemã, não há motins, não há um desenvolvimento de segundas problemáticas (racismo contra brancos ou desenvolvimento massificado de mulheres sexistas), não há violência generalizada numa escala macrossocial. A opinião diverge e os protestos são muitos, tal como deve ocorrer num país que se prese como livre, mas é apenas isso que ocorre. Não acenamos nem bandeiras Nazi nem Foices e Martelos, não apelamos ao desenvolvimento de políticas que somente prejudiquem aqueles com que menos nos identificamos. Somos, na verdade, egoístas num bom sentido: “o outro que viva a vida dele como bem lhe apetecer, que só quero é saber de mim”.

As manifestações portuguesas na sua base são referentes ao ganho de direitos e garantias por determinados grupos em oposição às grandes empresas e/ou Estado (incluindo casos de (in)justiça criminal), raramente entre esquerda e direita ou conservadores e liberais, sendo estas últimas as verdadeiras divisoras de comunidade.

Em Portugal queremos é saber de futebol e dos dramas da TVI/SIC , melhor ainda se se cruzarem os dois, como é o caso do Bruno de Carvalho.

Contrariamente ao que muitos céticos dizem (tal como eu costumava dizer), creio que nos devíamos orgulhar disso, e não ironicamente, visto que isto apenas demonstra que somos um povo, que apesar de não concordar em quase nada e possuir um sentido extremamente vincado no que toca à crítica, somos difíceis de dividir verdadeiramente. A junção entre o típico pensamento crítico português (o de criticar literalmente tudo) e o enfoque que temos em assuntos que muitos considerariam trivialidades, tornam-nos, na nossa generalidade, um povo dotado de um espírito crítico que nos impede de adotar correntes de pensamentos extremistas que muitos autoaclamados “pensadores” assumem para o maior detrimento da Humanidade. Como diria o outro: “nós não vamos em cantigas”.