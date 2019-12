A Autonomia será o que

O Natal é daquelas épocas que mais aviva a minha memória, e aí surgem as longas tardes em família e os jantares na casa do meu avô António, que já convosco partilhei, e o friozinho típico das zonas altas de Santo António, no Jamboto, onde nos reuníamos e onde se discutia a atualidade política dos idos anos 80. Pergunto-me como seriam agora aquelas conversas à mesa, se tivessem conhecimento da minha participação na política, entre o meu avô, o meu tio Horácio e o meu pai, que infelizmente já nos deixaram, e que comentários fariam, sabendo que o meu avô que passou pelas dificuldades de duas guerras mundiais, e via na Autonomia e no carisma de Alberto João Jardim as razões de um novo tempo. O meu tio, claramente com uma visão mais critica, prevendo na altura o rumo de um um governo que já privilegiava as clientelas e fomentava o medo em quem não alinhasse pelo regime, entrava normalmente em rota de colisão com o meu avô, tendo o meu pai de fazer o papel de moderador.

Passados pouco mais de 30 anos, teria alguma dificuldade em adivinhar qual seria o teor das conversas, mas mais fácil seria saber quais os temas. O tempo passa, mas andamos às voltas nos assuntos estruturantes da nossa vida colectiva. São essencialmente os mesmos e com um ruído que não ajuda a esclarecer a população em geral, e muito menos os jovens. E preocupa-me porque questiono o que pensam os jovens sobre a Autonomia e como a veem? Tenho a impressão que desconhecem para que serve, e não têm a noção do impacto que as questões autonómicas têm no nosso dia a dia. E a culpa não é deles.

Falta consolidarmos uma cultura autonómica, fora dos excessos da dialéctica política e da gritaria entre o Funchal e Lisboa. Falta uma leitura social e histórica do processo autonómico, sem contaminações partidárias, e isso só se consegue através da educação. O que se ensina nas escolas sobre o que é a Autonomia? A Autonomia foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril, num país com um centralismo endémico, com a excepção do poder local e só porque este evoluiu na linha do municipalismo português. Veja-se que nunca se conseguiu avançar na regionalização, apesar de várias tentativas, pelo que o poder regional significou uma ruptura com a nossa tradição administrativa.

A Autonomia é a resposta mais eficaz a uma realidade intransponível, a insularidade, e não pode por essa razão, servir para criar medos e manter o povo sobre vassalagem, porque a Autonomia foi criada para nos libertarmos dessas amarras, nem pode servir para manter algumas clientelas saciadas. A Autonomia dá-nos capacidade de decisão, de tomarmos as opções que consideramos mais adequadas ao nosso desenvolvimento, mas temos de perceber que não teremos sucesso se não nos articularmos com outros níveis de poder. Repare-se que mesmo os Estados soberanos, têm de convergir com outros poderes como os de Bruxelas. A Autonomia de resultados que tenho defendido, depende dos direitos de participação que tenhamos em diversas instâncias, nos centros de decisão, para podermos ter direitos de decisão.

Importa pois, discutir o futuro da Autonomia, indo para lá da gestão corrente da agenda e das opções políticas dos governos de cá e de lá, tendo como objectivo o seu aprofundamento e até, nao tendo medo das palavras, a sua refundação, a caminho que estamos da maturidade dos seus 45 anos. E este é o momento, porque só teremos eleições regionais e nacionais daqui a 4 anos, o que permite-nos ter a tranquilidade para reflectir sobre o modelo autonómico que pretendemos. E mais do que bloqueios que possam existir do lado do rectângulo, e vão existir, dependemos mais de nós mesmos e do entendimento e convergência de posições dos partidos aqui da Região, e da articulação que se possa fazer com os Açores. A união fará mesmo a força e a Autonomia, como sempre disse, não pode servir de arma de arremesso político, não pode servir para dividir mas para unir os madeirenses e porto-santenses, mobilizando todos, independentemente das opções partidárias, para fazer evoluir aquela que é a principal conquista em 600 anos de História.

Há que resolver de uma vez por todas as questões relacionadas com a continuidade territorial, pois não podemos estar dependentes da vontade política dos Governos da República, porque é um direito e não um capricho de quem vive nestas ilhas, bem como as questões financeiras, pois não pode haver Autonomia política sem Autonomia financeira. Por tudo isto, o PS estará empenhado na reforma do sistema político, com o objetivo de rever e atualizaг o Estatuto Político-Administrativo, a Lei Eleitoral, o regimento da Assembleia Legislativa da Madeira, a Lei de Finanças das Regionais e, criarem-se as condições e os consensos necessários para uma revisão da Constituição. E este debate não pode cingir-se à Assembleia Regional, devendo envolver-se os cidadãos, numa participação como nunca houve, para que Autonomia seja verdadeiramente de todos e seja o que os madeirenses e porto-santenses desejam.