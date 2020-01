A Autonomia que não temos

O meu artigo de opinião para hoje não era o que se segue. Fica para Fevereiro se outro tema maior não se justificar.

Escrevi em Novembro que, na Europa actual, já ninguém luta pela autonomia. Quem se quer auto-governar exige poderes soberanos imediatos. É o caso da Catalunha, da Escócia, da Flandres e da Valónia, para citar os mais mediáticos. Já não vão em meias conversas.

Vem isto a propósito de dois recentes acontecimentos inaceitáveis no PSD.

Directos ao assunto: quem não pode votar o orçamento de Estado na defesa dos interesses da sua Região não tem verdadeiramente qualquer autonomia . Nenhuma. Zero.

Quem não pode ter nos estatutos do partido a nível regional um qualquer modo de pagamento de quotas, que são próprias, não tem qualquer nível de autonomia. É pau mandado da sede nacional do partido.

Nesse PSD eu não quero estar.

Em Lisboa têm de entender, uma vez por todas, que nós apenas aceitamos um estatuto partidário que nos permita estar do lado do interesse da Madeira e Porto Santo.

Eu não quero estar do lado do PSD de Lisboa. Nem quero saber o que isso é porque o que me interessa é a minha Região.

Não aceito interesses partidários. Os partidos têm estratégias e tácticas operacionais. Não têm interesses próprios. O seu interesse é a defesa do povo. No caso do PSD-Madeira do povo madeirense e suas comunidades por todo o mundo.

Cabe aos representantes do PSD-Madeira, a todos os níveis, a defesa dos direitos do nosso povo e, só depois desses, outros interesses de outra gente. Se legítimos.

O PSD nacional acha que os temas decisivos para a vida dos madeirenses devem estar sujeitos à disciplina do grupo parlamentar em Lisboa. No seu entendimento, o programa do governo nacional e o orçamento anual, lideram essa obrigação disciplinar. Ora, são exactamente esses dois momentos os que não admitem outra decisão dos deputados da Madeira que não seja estarem sujeitos à avaliação e decisão superior da Comissão Política Regional do PSD. Quanto mais decisivo é o assunto maior tem de ser a autonomia com que decidimos o nosso voto.

E ser punido no partido, por defender a sua Região, é ofensa e grotesco acto colonial que não admitimos. Se isso acontecer não mais respeitarei esses pigmeus continentais da política. Rui Rio não passará de mais um centralista insuportável. Mais quem o apoia sem reparo. Alberto João Jardim tem de deixar bem claro, e espero não haver dúvidas disso, que o seu apoio a Rio não tolera tamanha agressão de princípios autonómicos fundamentais.

O que estranho é que sempre ouvi dizer que houve um contrato com Francisco Sá Carneiro, sobre o âmbito da autonomia partidária, para a formação do partido a nível regional. Está na hora de tirar do cofre esse acordo “bíblico” para percebermos onde estamos a ceder nos poderes autonómicos que já tivemos.

Albuquerque fez bem, para vincar a nossa Autonomia, em se abster no orçamento de Estado e em ignorar as eleições continentais do PSD.

A solução alternativa seria ter um partido regional, proibido em Portugal mas legal e cada vez mais popular em toda a Europa, ou fazermos como “Os Verdes”, que concorrem nas listas da CDU mas formam, após as eleições, grupo parlamentar, com dois deputados, separado do partido comunista.

Tudo no mesmo saco não dá.

Certo é, cada vez mais, nos distinguimos dos interesses do continente, das ideias dos líderes do PSD em Lisboa e de uma comunicação social que não nos dá o mínimo de tempo de antena.

No programa “Eixo do Mal” de quinta-feira, o comentador Pedro Marques Lopes, identificado como sendo do PSD, afirmou: “se a Madeira acha que tem um partido próprio é lá com eles”. Isto por causa de não acompanharmos as eleições internas. Uma aberração do mais primário colonialismo a cargo de um pateta que se esforça por fingir intelectual.

Albuquerque

Miguel Albuquerque foi a personalidade mais destacada de 2019. Um verdadeiro campeão na política. Ganhou, em dez meses, quatro eleições consecutivas: as internas no PSD, as europeias, as regionais e as nacionais. Quatro em quatro. Não teve de fazer chantagem para ocupar qualquer lugar de topo. Merece a honra que o mérito ditou. Deixem-se de “invenções “ absurdas apenas para reduzir a glória de quem é vencedor!

Pestana e Farinha

Como hoteleiros foram e são destaque empresarial. Dionísio Pestana a nível mundial, Avelino Farinha na Madeira.

O primeiro abre o centésimo hotel na capital financeira do mundo: New York. Uma caminhada épica a partir da Madeira. Um enorme orgulho para si, para o Grupo, para a Região e para Portugal. Afinal, a partir da Ilha, é possível conquistar o Mundo. Sem ter de emigrar.

O segundo construiu, entre muita polémica, o maior hotel nacional. Diga-se que adquiriu um “buraco” absurdo no Funchal com projecto, já aprovado, mas não iniciado. Ser inteligente é virtude, ainda que não justifique a dimensão do edifício, repito, que não é da sua responsabilidade. Mas está feito: o buraco desapareceu, o emprego cresce e a hotelaria regional aumentou a sua oferta de qualidade. Se estivesse nas mãos dos anteriores donos estaria ainda a manchar a nossa Cidade.

TAP e ANA - uma vergonha de ministro

Repudio a estúpida declaração do ministro dos transportes de Portugal quando disse que se a TAP fosse privada teríamos os preços “que eles quisessem”. Esta sentença é cruz para a sua carreira política, sendo que é apontado como o delfim de António Costa. Será tempo do PSD ganhar eleições.

Ficámos a saber, por voz oficial, que os elevados e abusivos preços actualmente praticados pela TAP são os determinados pelo generoso contributo do governo socialista na gestão da TAP.

Coloquem no aeroporto da Madeira a foto do ministro Pedro Nuno Santos com a sua frase assassina. Um perfeito predador para o PS madeirense. Alguém se desmarca ?

Declarou ainda que a privatização da ANA foi o pior negócio que Portugal já fez. Aumento abusivo de taxas, faturação muito acima do previsto e rentabilidade de sessenta por cento. Então, há que exigir, por qualquer meio, que as taxas cobradas na Madeira desçam para níveis competitivos. Já!

No meio deste descalabro público obrigaram-nos, repito OBRIGARAM, a ceder aos franceses, quase gratuitamente, os nossos aeroportos, instrumentos fundamentais da nossa vida.

A TAP e a ANA são casos de política e de polícia.

Aeroporto

Roberto Santa Clara será certamente um excelente dirigente dos aeroportos da Madeira e Porto Santo. Tem capacidades indiscutíveis que reconheço e admiro. Entre a política e o profissionalismo não tem hesitado. Ficam bem entregues.

Mas isso não permite esquecer o eng. Duarte Ferreira, que cessa as suas funções no final deste mês. A ele devemos a coordenação de toda a expansão do aeroporto da Madeira, agora Cristiano Ronaldo, uma das tarefas mais difíceis e complexas que a Autonomia levou por diante. Sou testemunha disso e louvo a sua competência e extrema dedicação.

Futebol

Registar que os ingleses jogam no Natal porque as pessoas têm tempo e dinheiro disponível enquanto os portugueses não jogam porque os jogadores não querem.

Ridículo que televisões privadas estejam “no ar”, uma tarde inteira, à porta de um estádio a entrevistar anónimos com permanente intrusão de emplastro, meia hora atrás de um autocarro para dentro do qual nada se vê e acompanhando cortejo pedestre de adeptos visitantes. Certamente único no mundo. Isto é um país de anormais. Na televisão e fora dela. Os problemas do país resumem-se à nova casa de sete milhões do Ronaldo, à transferência do Bruno Fernandes e às contratações do Mourinho. Mais notícias só se forem de desgraça alheia.

Ponte da Praia Formosa

Esta ponte da nossa Cidade, na estrada Monumental junto à Ilma, e que parece não ter denominação oficial, é caricata, perigosa e peça única na rede rodoviária. Não passam dois carros em simultâneo desde que um seja maior. E o pior é os pedestres não terem passeio ou proteção que lhes garantam um mínimo de segurança ao atravessa-la.

Apelo, à Câmara Municipal, a incluir este investimento como prioritário.