Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde, tem dirigido sistematicamente a toda a gente acusações graves, umas vezes mais, outras vezes menos explícitas. É nesses momentos que Pedro Ramos demonstra que não está à altura do cargo que ocupa – e isso resume-se bem nas três palavras que tem repetido em vários discursos: ausência, amnésia e mentira. Pedro Ramos age como se fosse a primeira, mas na verdade foi a terceira escolha deste Governo Regional para Secretário da Saúde – e é bom recordá-lo e que ao fim de dois anos não restam dúvidas, nem espaço para outras interpretações: foi uma muito má escolha.

Recentemente, em declarações públicas, o Dr. Pedro Ramos procurou, numa iniciativa sem precedentes, imiscuir-se na gestão dos Bombeiros Sapadores do Funchal, tutelados pela Câmara Municipal do Funchal, falando de uma realidade que desconhece – e com desconhecimento se completa o ramalhete de palavras que repete sistematicamente. É porque ausente esteve o Governo Regional que durante mais de 10 anos não transpôs para a Região a legislação que permitia a criação de Corpos de Bombeiros Sapadores; amnésia foi o que aconteceu a Pedro Ramos quando se esqueceu que foi o seu próprio Governo quem em 2016 permitiu que os corpos de bombeiros passassem a Sapadores, como fizemos no Funchal; e mentira é falar de uma suposta insatisfação nos Bombeiros do Funchal, quando só em 2018 garantimos a contratação de 30 novos bombeiros, 18 anos depois, as promoções dos bombeiros, 10 anos depois, e temos em definitivo um Comandante, 15 anos depois. Fica a faltar-nos um passo apenas: a passagem a bombeiros sapadores - e esse passo contamos dá-lo em 2019, apesar do desconhecimento profundo de um Secretário Regional que não sabe que a aplicação do novo estatuto do bombeiro profissional será aplicado em todo o país, por tratar-se de uma carreira especial da função pública.

Mas a ausência, a amnésia, a mentira e o desconhecimento de Pedro Ramos não se ficam por aqui. É porque a sua inabilidade estende-se à Saúde: Pedro Ramos caracteriza-se pela ausência de diálogo com a Ordem dos Médicos; pela amnésia de quem ignora que os órgãos regionais e nacionais dessa Ordem foram democraticamente eleitos pelos seus pares; pela mentira de que são órgãos partidarizados, quando todos os médicos sabem que a Ordem reúne, e bem, pessoas de espectros partidários diferentes e outros sem partido nenhum; e pelo desconhecimento com que gere um Sistema de Saúde onde há listas de espera a mais e medicamentos a menos. Ao fim de 2 anos, tudo o que resta a Pedro Ramos é uma promessa de Novo Hospital que não passa de um cartaz.

Pedro Ramos ficará provavelmente na História como o pior Secretário Regional da Saúde da Autonomia, incapaz de resolver os problemas que encontrou e agravando outros, e nem a competência técnica que lhe era reconhecida pode agora salvá-lo do campo político em que apostou todas as fichas. Neste momento é um homem cada vez mais só, que vocifera contra o maior corpo de bombeiros profissionais da Região e contra os médicos e quem os representa, esquecendo que Saúde e Proteção Civil não se fazem com menos, mas com mais gente.