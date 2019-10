A arte abre a mente

Na nossa terra existem vários Cristianos Ronaldos nas mais variadas áreas. É só estar atento para vermos os excelentes profissionais que temos e o trabalho de qualidade que por aqui se faz. Engraçado como todos seriam estrelas no estrangeiro... O Emanuel Aguiar é um deles!...

No passado dia 2 de outubro, Emanuel Aguiar inaugurou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias uma exposição comemorativa dos seus 40 anos de profissão como artista plástico. A presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Eng.º Miguel Silva Gouveia e da Vereadora da Cultura dr.ª Madalena Nunes foi demonstrativo da atenção que é dada à cultura na nossa cidade.

Acompanhar toda a preparação desta exposição foi um privilégio e uma aprendizagem não só para mim, mas acredito para todos os amigos que se uniram para conseguirmos concretizar este evento. Lembrei-me do sábio conselho de Confúcio: “Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás de trabalhar nem um dia na tua vida.”

Fiquei a pensar na quantidade de coisas que se poderia fazer se apenas se conjugassem esforços para realizá-las. Orgulhosamente sós já não é possível num mundo cada vez mais global e voltei a lembrar-me da garra de tantos madeirenses aquando os incêndios na nossa cidade. Como seria bom se aprendêssemos a usar essa força para fazermos as coisas que queremos para a nossa terra...

Para esta exposição foram selecionadas 30 obras baseadas na luz, na paz e na vida, num imaginário de formas, volumes e cores. Algumas destas obras apresentam alguns retratos da nossa sociedade e somos levados a questionar-nos sobre o nosso enquadramento neste mundo, onde tudo tem um princípio e um fim. Este é o efeito da arte!

Nesta exposição somos convidados a ir ao encontro do infinito e em cada obra há sempre algo que nos desperta a atenção. Nalgumas daquelas obras, a intensidade da mensagem chega mesmo a chocar-nos.

As obras selecionadas representam várias etapas da vida deste artista e percepciona-se que se iniciará um novo ciclo. Na verdade, na história da vida todos deixamos a nossa marca, mas na vida de um pintor, essa marca é a sua obra.

A nossa sociedade não pode ser só vista pela materialização dos bens. É preciso mais. É preciso também sentir. Apreciar o belo e, até aqui, Emanuel Aguiar vem ensinar-nos que “as coisas feias também se pintam belas e sem imaginação a vida não tem cor”.

Na sua obra “África.... O autêntico amor!” o artista relembra-nos que nós apenas existimos porque interagimos com outras espécies e o cuidado com o ambiente é, na verdade, a única forma de conseguirmos sobreviver neste mundo, em equilíbrio. Quebrar este equilíbrio, é quebrar a harmonia à nossa volta.

Quem percebe isto e defende a importância da defesa das espécies num meio como a savana africana, a Amazónia da América do Sul, os Glaciares nos Pólos consegue perceber perfeitamente as preocupações que se devem ter com a floresta da Laurissilva na nossa Madeira e o questionar da verdadeira importância da estrada das Ginjas, em São Vicente, ou da preservação das espécies nas Desertas e Selvagens, ou mesmo o questionar dos efeitos de aquacultura nas nossas águas e os efeitos do uso de químicos na nossa alimentação e de tantas outras questões que precisam de decisões urgentes de muito bom senso na nossa terra.

A magnífica simbiose conseguida com as obras selecionadas no Salão Nobre do Teatro Municipal, património cultural da nossa cidade, engrandece esta visita.

Aproveitem para visitar, até ao dia 31 de outubro, de forma gratuita, esta exposição que está patente no 1.º piso do Teatro Municipal de 2.ª a 6.ª feira das 09H00 às 19H00, sem interrupção para almoço, e no Sábado e Domingo das 15H00 às 19H00. Garanto-vos que irão ver obras de elevada qualidade.

A evolução como povo também é feita desta forma: a ver o belo e a contemplar o que está à nossa volta. A saber o que defender e o que se deve rejeitar. A arte abre a mente.