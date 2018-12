Na política madeirense há um novo green, o buraco 19. É neste que todos querem jogar. É no 19 que todos apostam. Como se não houvesse amanhã. Como se o mundo acabasse ali. Como era previsível, falhadas que foram muitas pancadas nos diversos torneios da Renovação, apadrinhados ultimamente pelo regresso daquele que nunca foi.

O ajuntamento, cada vez mais vistoso, dá que pensar. Chegam ansiosos, a par de uns quantos manifestamente desesperados. Mesmo sem programa, nem rumo; sem trunfos, nem estratégias; sem equipa, nem ideias. Ambição, sede de lugares e atrevimento não lhes falta. Mas soluções globais para problemas existenciais não são com eles. Só fazem pela metade. Julgam que chega. O lema é meio hospital. Meio aeroporto. Meio ferry. Meia bola. E pé de meia.

Enquanto o outrora obediente mas agora mais lúcido povo não cumpre o futuro da política doméstica, quem manda vai derramando benesses e promessas, pagando favores e serviços, agendando coisas para aparecer muito, um pouco por todo o campo inclinado com buracos por tapar há décadas. Só que enquanto decorre a aparente confraternização destinada a calendarizar obras, distribuir cheques, a esquecer erros e a disfarçar amuos chega a notícia que retrata de forma cruel o estado de sítio: a percentagem de pessoas em risco de pobreza na Madeira aumentou para 24,7%, o segundo valor mais elevado em Portugal.

E o que fazem os frequentadores do buraco da 19? Política de esplanada, muito dada ao palpite, como se viu em torno das questões orçamentais e até no episódio de desleixo governativo que prejudicou o campo de golfe do Santo da Serra.

É tão fácil fingir que se é político. Mas quem nem sabe cuidar do que é seu, mesmo que esteja concessionado, dificilmente é capaz de zelar pelos interesses de terceiros, sobretudo daqueles que não lhe deram o voto, nem confiança. E quem não sabe quanto é que o golfe rende ao destino dificilmente saberá para onde canalizar água.

Mas também é política de esplanada não ser útil e fazer do Parlamento Regional uma extensão do vazio criativo, das comissões de beco ou do campo de treino das assembleias municipais.

É política de esplanada contribuir propositadamente para o descrédito injusto e generalizado de toda uma classe sustentada pelos contribuintes, só porque alguns devem à inteligência, rasgam o trabalho dos outros, insultam adversários e literalmente valem zero.

É política de esplanada perder-se em experimentalismos que lesam os cidadãos, confundir comunicação com propaganda e julgar que o eleitor não tem vontade própria, nem capacidade crítica.

É desta esplanada, por vezes habitada por hipócritas que alguns viram costas a quem deviam dignificar e à partida de gente que alegadamente morreu só e em dificuldades, mas com milhares de amigos nas redes sociais que lhes renderam mensagens e condolências, mas que foram incapazes de lhes dar a mão e a vez enquanto vivos, quanto mais um último adeus.

É desta esplanada que os jogadores com reconhecido e vergonhoso handicap se gabam do miraculoso e ocasional hole in one, como se tamanha jogada de mestre fosse norma.

É desta esplanada que se decretam medidas que perpetuam a mediocridade, embora esteja para breve a oportunidade da cidadania activa escolher entre os que envergonham a Autonomia e os que defendem de forma responsável e honesta direitos e aspirações dos madeirenses.