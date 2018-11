E o futuro foi aquilo que se viu

Há três momentos na semana que definem a propensão para uma vertigem de consequências imprevisíveis. Apenas porque as eleições regionais estão transformadas numa espécie de fim do mundo. Alguém quis que assim fosse, pressionando e ameaçando, gabando-se e exibindo-se. Mas não tem que ser como os poderes querem.

ACIF. Não temos o milagroso dom de prever desfechos que mudam de dia para dia. Mas agora, com a retirada da candidatura de Sérgio Gonçalves à liderança da associação, o futuro é bem mais nítido. Porque liberto de um passado recente deplorável. Perante a continuidade há muito preparada, alguém quis transformar as eleições que deviam dizer respeito apenas e só aos empresários nas primárias das Regionais de 2019. Para desilusão de alguns, o duelo fica adiado, numa ACIF claramente amputada e de mão estendida ao poder que tudo fez para tomar de assalto uma estrutura independente.

Os sócios estão agora confrontados com aquilo que é imagem de marca de uma Região excessivamente politizada. Na ilha do único importante, dos frustrados desejos de impor um clube único, uma só religião e apenas um projecto de liderança, tudo o que for alternativa é suspeito e dispensável.

Contratações. Escrevemos que existem violações contínuas e toleradas na contratação pública da Madeira. A obrigação de publicar na base oficial é muitas vezes ignorada pelas entidades adjudicantes e são às centenas os casos de contratos já totalmente executados ou em execução, mas dos quais não se vê rasto. Fica sempre a suspeita que tudo é cozinhado pela calada. Que os arranjos beneficiam sempre os mesmos. Que nada mudou no capítulo da transparência, o que é passível de fomentar a corrupção.

Turismo. Não há grandes dúvidas em relação ao futuro material que todos querem para o sector. Quem é que não deseja ver crescer receitas, ter maior rentabilidade e proporcionar excelência e qualidade? O problema coloca-se a outros níveis, alguns deles pouco reflectidos. Por exemplo, como é que a Madeira trabalha toda a componente das alterações climáticas e da gestão da água? Como é que este destino se organiza para captar eventos, quando é público que até perde alguns por não dar resposta em tempo útil às solicitações que recebe? Como é que é feito o combate ao crescente sentimento anti-turístico que tanto pode resultar da importação do discurso de Barcelona, como da reles e por vezes grafitada crítica à pressão turística.

Resolver o óbvio, com um ou outro toque de esperteza, misturada com populismo, é típico de ambientes pré-eleitorais. Ter soluções maduras, pensadas e colectivas, mesmo que não rendam votos e simpatias, é de outro campeonato.