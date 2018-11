Teresa Félix Pestana de Abreu

Faleceu

Suas filhas Maria Nelly Rodrigues Félix; Maria Alícia Rodrigues Félix e companheiro; seu filho Marino Emanuel Rodrigues Félix, esposa e filho; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada dos Esmeraldos, 10, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro, Lombada, na referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 01/12/2018, pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Mãe querida, agora és uma estrelinha que nos iluminará com o teu Amor e irás ajudar-nos a continuar o nosso caminho.

Sabemos que ficarás eternamente em nós.

Com Amor, dos filhos, Nelly, Alícia e Marino, nora Anita e neto Daniel.

Ponta do Sol, 24 de Novembro de 2018