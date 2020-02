Maria Félix Moreira Fernandes

“MERITA”

A família da falecida, participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje pelas 19:30 horas, na Igreja do Colégio no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Funchal, 2 de Fevereiro de 2020