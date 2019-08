PARTICIPAÇÕES

Menino Paulo Renato Andrade Pimenta

FALECEU

R.I.P.

Seus pais: Gabriel Andrade Fernandes Pimenta e Conceição Gomes de Andrade Pimenta, seu irmão Francisco Gabriel Andrade Pimenta, sua avó, tios, primos, padrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, irmão, neto, sobrinho, primo, afilhado, parente e amigo, residente que foi ao Caminho Velho da Quinta, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial de São Martinho (Igreja Nova), onde será celebrada a missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias, para Jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família pede a todos os familiares e amigos que queiram comparecer no funeral do seu saudoso familiar, que usem roupas brancas.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 07, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

A família mui reconhecida expressa a sua gratidão a todos em geral, que lhe têm manifestado o seu pesar, transmitindo apoio, carinho e amizade. Endereça um especial agredecimento a todo o pessoal médico, aos enfermeiros e assistentes operacionais afetos ao Serviço de Oncologia Pediátrica do SESARAM, ao IPO Lisboa, à Acreditar, pelos seus empenhos, dedicação, amor e carinho, prestados ao seu ente querido Paulinho, bem como ao nosso humilde CRISTIANO RONALDO, que tornou realidade a concretização de um sonho de menino.

O Grupo Desportivo Alma Lusa, cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do menino Paulo Renato Andrade Pimenta, sobrinho da Presidente Martinha Rebolo e do Vice-Presidente José António Rebolo desta coletividade e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho (Igreja Nova), prosseguindo o seu funeral após as cerimónias para Jazigo no Cemitério de São Martinho.

Agradecemos a todos os sócios, colaboradores e demais patrocinadores, que connosco participaram nesta nossa causa social, dando ao Paulinho uma enorme contribuição, acalentando a sua eterna esperança.

Esta instituição e família endereça um especial agradecimento público à atitude humana, do seu ídolo, Cristiano Ronaldo, que se juntou à referida causa, tornando realidade o sonho do Paulo Renato.

A Gerência e Colaboradores da empresa PAULO MENDES & CORREIA, LDA., cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do menino Paulo Renato Andrade Pimenta, primo dos sócios Paulo Mendes e Ana Paula Mendes e da colaboradora Teresa Mendes e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho (Igreja Nova), prosseguindo o seu funeral após as cerimónias para Jazigo no Cemitério de São Martinho.

Funchal, 01 de Agosto de 2019