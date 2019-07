PARTICIPAÇÕES E MISSA 7.ª DIA

José Manuel Teixeira dos Santos

Sua companheira Vera Lúcia, sua Filha Paula Santos, seus familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso companheiro, pai, ente querido e amigo, residente que foi em Florianópolis, Brasil.

Será celebrada missa de 7.º dia, no próximo sábado, dia 13 julho, pelas 19.00 horas, na igreja paroquial do Caniço, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Caniconstroi - Construção Civil Lda., cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso ex-colaborador Sr. José Manuel Teixeira dos Santos e que será celebrada missa de 7.º dia, no próximo sábado, dia 13, pelas 19.00 horas, na igreja paroquial do Caniço.

Os colaboradores e ex-colaboradores da Caniconstroi - Construção Civil Lda., cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso ex-colega e amigo Sr. José Manuel Teixeira dos Santos e que será celebrada missa de 7.º dia, no próximo sábado, dia 13, pelas 19.00 horas, na igreja paroquial do Caniço.

Grande AMIGO José Manuel, com grande tristeza e consternação vejo-te partir assim...

Recordarei sempre a tua sabedoria, companheirismo, lealdade e competência técnica, sendo certo que a TI devo muito do que sei, bem como devo muito do que construí.

Agora não terás mais sofrimento, nem dor, pois encontras-te junto do ARQUITECTO SUPREMO que tudo criou e que certamente necessitou á pressa de um GRANDE ENCARREGADO para edificar alguma obra imensamente complicada...

Rezo para que Deus te conceda a paz eterna, assim como ajude a confortar a tua companheira Vera a tua filha Paula, todos os restantes familiares e os teus muitos amigos onde eu tenho o privilegio de me incluir.

Até Sempre...

Paulo Nóbrega e família

Funchal, 12 de Julho de 2019