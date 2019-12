PARTICIPAÇÕES

Matilde do Nascimento

FALECEU

R.I.P.

Seus marido, Manuel de Jesus, sua filha, genro, netas, bisnetas, bisneto e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi á Estrada Dom Manuel 1º - 187, concelho de Machico, e que o seu Funeral se realiza hoje, pelas 12:30 horas, saindo da Capela da Morgue do Hospital dos Marmeleiros no Funchal, para a Igreja Paroquial do Piquinho (Caramanchão), Cidade de Machico, onde será celebrada Missa de Corpo Presente, pelas 14:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal da referida Cidade.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (Domingo), dia 08.12.2019, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial do Piquinho (Caramanchão) no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos a toda a equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica do II Piso Nascente da Medicina Interna do Hospital dos Marmeleiros no Funchal pela forma carinhosa e dedicada como foi tratada a sua saudosa parente.

Querida avó!

Nos teus braços fiquei pequenina

Ajudaste -me a crescer... Educaste-me...deste - me muito amor

Foste como uma mãe para mim

Nunca esquecerei o que fizeste por mim...por nós

Partiste da forma como desejaste...rodeada pela tua família...principalmente pelas tuas netas...quem tanto amavas!

És agora a estrela mais brilhante do céu que guiará as nossas vidas!

Um dia voltaremos a nos encontrar!

A tua querida Lisinha

Machico, 4 de Dezembro de 2019