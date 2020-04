PARTICIPAÇÕES

Maria de Lurdes Rodrigues Baptista

FALECEU

R.I.P.

Seu marido João Firmino Gomes Valente, seus filhos: Silvino Dinis Baptista Valente, Gilda Natividade Baptista Gomes Valente de Freitas, seu marido e filho e Patrícia Baptista Valente e marido, seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, cunhada, tia e parente, residente que foi à Vereda do Lombo dos Aguiares, Paróquia da Visitação e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Santo António, prosseguindo o seu funeral, para jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Centro de Saúde de Santo António, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram a sua saudosa familiar.

A SPAR Caniço de Baixo participa o falecimento da Sr.ª D. Maria de Lurdes Rodrigues Baptista, mãe da nossa amiga Sr.ª D. Gilda Natividade Baptista Gomes Valente de Freitas.

Chegou ao fim da sua longa caminhada.

Que para consolo fiquem todos os bons momentos vividos.

Um dia todos nós havemos de nos encontrar.

Funchal, 5 de Abril de 2020