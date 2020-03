PARTICIPAÇÕES

João Pedro Caires Fernandes

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, Odília Maria Duarte Rodrigues Fernandes e filhos; João Jorge Rodrigues Fernandes e filho; Cristina Maria Rodrigues Fernandes; seus irmãos, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, irmão cunhado, tio e parente, residente que foi à freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 13:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo no Funchal, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Produção Transporte e Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira - S.T.E.E.M., vem participar o falecimento do seu associado, Sr. João Pedro Caíres Fernandes, apresentado a toda a família as nossas mais sinceras condolências.

Funchal, 17 de Março de 2020