PARTICIPAÇÕES

Celestino Marques Barcelos

(IRMÃO DA CONFRARIA DE SANTA ANA)

FALECEU

Sua Esposa Maria de Ornelas Almada, seus filhos, filha, noras, genro, netos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho Municipal dos Lamaceiros, freguesia e concelho de Santana, que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Santana, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu ente querido ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que no próximo domingo dia 6 de Outubro, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquia de Santana.

Renovado agradecimento aos médicos, equipa de enfermagem e pessoal operacional do 8º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma atenciosa e carinhosa com que trataram o seu ente querido durante o seu internamento.

É com pesar que a Comunidade Educativa da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana, participam o falecimento da Sr. Celestino Marques Barcelos, pai da assistente operacional Elsa Maria Almada Barcelos, e informam que o seu funeral se realiza hoje.

Santana, 2 de Outubro de 2019