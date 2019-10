PARTICIPAÇÕES

José Daniel Gomes Freitas

FALECEU

Sua esposa Maria Susete Abreu de Azevedo Freitas, suas filhas Sofia Carolina Abreu Freitas e companheiro Diogo Filipe Reis Pestana; Matilde Abreu Freitas; sua sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, colegas, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi às Escadinhas do Papagaio Verde, 1, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 16/10/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério de Nossa Senhora das Angústias.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 20/10/2019, pelas 12:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A Administração da Tecnovia Madeira participa, com pesar, o falecimento do seu colaborador, José Daniel Gomes Freitas, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho.

À família enlutada, endereçamos as nossas sinceras condolências.

Os colegas da Tecnovia Madeira manifestam o seu pesar e profunda tristeza pelo desaparecimento prematuro do seu saudoso colega e amigo, cujas memórias e recordações permanecerão vivas e serão motivo de grande orgulho e saudade.

Funchal, 16 de Outubro de 2019