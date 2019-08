PARTICIPAÇÕES

Glória Felicidade Borges Alves

FALECEU

Seus filhos, netos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao Caminho do Palheiro n.º 44 - B, freguesia de Santa Maria Maior, Funchal.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério das Angustias em São Martinho, para o mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral da sua saudosa parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DA MADEIRA, participa a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr.ª Glória Felicidade Borges Alves, mãe do Sr. Presidente, Dr. Emanuel Raul Borges Alves, e que o funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 14 horas, na Capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho, prosseguindo para o mesmo.

Funchal, 27 de Agosto de 2019