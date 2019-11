PARTICIPAÇÕES

Elisabete Correia Alves

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, filhos, noras, netos, irmãos, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi ao Beco do Transval, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo sábado dia 30.11.2019, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova) no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Avó, contigo partilhamos lindos momentos e os mais puros sentimentos, agora que já não estás entre nós, guardaremos tudo no nosso coração.

Descansa em paz

Dos teus Netos”

A Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, seus sócios, Direção e todos os trabalhadores, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua trabalhadora e colega Elisabete Correia Alves, expressando à família sentidas condolências.

A Secção de Património e Equipamentos do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, participa a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr.ª Elisabete Correia Alves, esposa do colaborador Avelino Brazão Alves, e que o seu funeral se realiza, hoje com missa corpo de presente pelas 13:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal).

Funchal, 26 de Novembro de 2019