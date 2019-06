PARTICIPAÇÕES

António Gomes Camacho

FALECEU

Sua esposa Fernanda Rebolo, seus filhos: Maria Lígia Rebolo Camacho, Nivalda Maria Rebolo Camacho, José António Rebolo Camacho e José Luís Rebolo Camacho, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, tio, parente e demais família, residente que foi à Estrada do Laranjal, n.º 90, Santo António, Funchal e que o seu funeral se realiza pelas 13h30, com missa pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

J.L. Camacho, Auto Bate-Chapas, Lda. cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do saudoso pai, e que o seu funeral se realiza pelas 13h30, com missa pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

Auto Mecânica, J. Camacho Lda. cumpre o doloroso dever de participar o falecimento cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do saudoso pai, e que o seu funeral se realiza pelas 13h30, com missa pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais dos Serviços de Medicina 3.º Poente; ao 8.º Piso Nascente, toda a equipa do Serviço de Oncologia; bem como à Unidade de Cuidados Paliativos pela forma digna, dedicada, de como foi cuidado na sua última fase de vida, de realçar toda a equipa multidisciplinar, bem como enfermeiros, assistentes operacionais, principalmente a Dr.ª Suzete Freitas. O nosso muito Obrigado!

Agradecem ainda as ajudantes domiciliárias do Centro de Segurança Social da Madeira-Núcleo de Santo António e a REDE de Cuidados Continuados de Santo António, pela forma carinhosa como sempre trataram o seu saudoso familiar durante a sua doença.

A família agradece, a todos os que lhes ajudaram neste longo percurso, nos que têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Funchal, 26 de Junho de 2019