PARTICIPAÇÕES

João Herculano de Freitas Silva

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa Otília Vieira Caetano Silva, seus filhos: Maria João Caetano Silva Gonçalves e Jaime Duarte Caetano Silva, seu genro Leonardo Gonçalves, seus netos: João André, Santiago e Francisco e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:30 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 07, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo-Funchal.

CONTIFISCO-Gabinete Técnico de Contabilidade e Fiscalidade, participa o falecimento do Sr. João Herculano de Freitas Silva, marido da sua sócia-gerente Sr.ª D. Otília Vieira Caetano Silva e pai dos sócios Sr.ª D. Maria João Caetano Silva Gonçalves e Sr. Jaime Duarte Caetano Silva e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, para cremação no Cemitério de São Martinho.

RADIOLUX, de João Herculano F. Silva, Lda., participa aos seus clientes e amigos, o falecimento do seu sócio-gerente, Sr. João Herculano de Freitas Silva e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, para cremação no Cemitério de São Martinho.

Os colaboradores da RADIOLUX, Jorge Manuel Serrão Abreu, Marco Paulo Camacho da Silva e Juan Manuel Goncalves Sousa, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso patrão Sr. João Herculano de Freitas Silva e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, para cremação no Cemitério de São Martinho.

Funchal, 2 de Julho de 2019