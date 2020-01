PARTICIPAÇÕES

Duarte Manuel de Gouveia Fernandes

FALECEU

Sua filha, irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio Casais de Além na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório a partir das 13h30. Após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Reconhecidamente a família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Domingo, dia 2 de Fevereiro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 11h00, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Camacha, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

“Tiveste um curto percurso entre nós mas grande foram os teus feitos e grande é a nossa admiração, respeito e carinho por ti. Ó Grande CAPITÃO, COMPANHEIRO E AMIGO, sentiremos a tua partida porque farás muita falta aqui. Até um dia DUARTE MANUEL.”

O Núcleo de Veteranos da Associação Desportiva da Camacha, expressa sentidas condolências à família e amigos.

A Gerência e colaboradores do Bar da Associação Desportiva da Camacha, participam o funeral do amigo Duarte Manuel, transmitindo à família as sentidas condolências, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa pelas 15h00, na capela do Cemitério da Camacha, após a qual perseguirá para inumação em jazigo.

A Direcção da AD Camacha, seus corpos sociais, colaboradores e demais família camacheira, lamentam o falecimento do seu ETERNO CAPITÃO, Duarte Manuel, endereçando à família e amigos solidariedade e pesar, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa pelas 15h00, na capela do Cemitério da Camacha, após a qual perseguirá para inumação em jazigo.

A Gerência da Tabacaria Sousa Press Center, participa o funeral do seu estimado amigo e cliente, Duarte Manuel, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa pelas 15h00, na capela do Cemitério da Camacha, após a qual perseguirá para inumação em jazigo.

Camacha, 28 de Janeiro de 2020