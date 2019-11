PARTICIPAÇÕES

António Maria Rocha Cabral

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Sua esposa, Maria Narcisa Ferreira de Gouveia Cabral, seus filhos, Jorge Cabral e Armando Cabral, irmãs, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso esposo, pai, irmão, tio, amigo e parente, residente que foi à Estrada Monumental 456 D, Edifício Monumental Palace I nº 7º A, Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13,00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima Terça-Feira dia 3, pelas 18,00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho- Funchal, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Endereçam um agradecimento aos Médicos, Enfermeiros e Assistentes Operacionais da Unidade de Gastroenterologia, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Medicina Interna, Pediatria, Medicina Intensiva do Hospital Dr. Nélio Mendonça e à Equipa de Enfermagem do Centro Saúde da Nazaré pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu ente querido.

A IPRO – Instituto de Prevenção e Reabilitação Oral, Lda, Direcção e todos os seus colaboradores, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Srº António Rocha Cabral, pai do nosso colaborador Srº Drº Armando Cabral, expressando à família sentidas condolências, e que o seu funeral se realiza hoje.

Funchal, 29 de Novembro de 2019