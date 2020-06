PARTICIPAÇÕES

Maria Firmina Vieira de Gouveia Andrade

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Nélia Susana Gouveia Andrade Barreto seu marido, filhos e neta; Narciso Gouveia Andrade sua esposa e filha e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à freguesia de Santo António, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 10:00 horas, no Cemitério de Santo António no Funchal, para inumação em jazigo no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Mais se informa que será celebrada missa do 7º dia em sufrágio da sua alma, no próximo sábado, dia 06.06.2020, pelas 18:30 horas na Igreja Paroquial da Graça no Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Mãe tu és a pessoa mais especial que já conheci, contigo aprendi a viver e a encarar a natureza humana aceitando as diferenças. Descobri o quanto é importante o valor da dignidade e serenidade nos momentos mais difíceis sempre podíamos contar com o teu afeto e otimismo as tuas atitudes refletiam os méritos da tua vida, contigo vivemos momentos inesquecíveis. Mãe tu foste, és e sempre serás uma super - heroína e a nossa luz na vida.

Te amamos eternamente.

Fica a saudade de uma mãe para conversar, uma mãe que dava um carinho sem pedir, uma mãe que compreendia apenas com um olhar que se tornava um porto seguro, uma mãe que conhecia as ansias das nossas almas.

Saudade de uma mãe que será eternamente uma guerreira.

A gerência e colaboradores da empresa CONSTRUMADEIRA participam o falecimento da Sra. Maria Firmina Vieira de Gouveia Andrade, mãe e sogra dos seus sócios-gerentes Sr. Narciso Andrade e Sr. José Luís e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 10:00 horas, no Cemitério de Santo António no Funchal, para inumação em jazigo no mesmo.

A gerência e colaboradores da empresa AD-AUTOMÓVEIS participam o falecimento da Sra. Maria Firmina Vieira de Gouveia Andrade, avó dos seus sócios-gerentes Sr. Adelino Barreto e Sr. Décio Barreto e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 10:00 horas, no Cemitério de Santo António no Funchal, para inumação em jazigo no mesmo.

A gerência e colaboradores da empresa FOTO PROFISSIONAL participam o falecimento do Sra. Maria Firmina Vieira de Gouveia Andrade, sogra da sua sócia-gerente Sra. Fátima Andrade e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 10:00 horas, no Cemitério de Santo António no Funchal, para inumação em jazigo no mesmo.

Funchal, 1 de Junho de 2020