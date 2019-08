PARTICIPAÇÕES

José Gusmão Figueira Quental

FALECEU

Seus filhos, nora, genro, netos, bisneta, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio do Livramento, freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12h30, na referida capela onde decorrerá um pequeno velório a partir das 12h00.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renova um especial agradecimento à direção, médico assistente, enfermeiros e pessoal auxiliar do Lar Dona Olga de Brito, que sempre demonstraram ao longo da sua permanência naquela instituição, muita eficiência, carinho e humanismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar.

“Meu querido avô Zé, O dia mais indesejado chegou... Uma parte de mim foi contigo... Não há palavras para descrever a pessoa maravilhosa que foste para mim, o pai que nunca tive... O meu companheiro, confidente, amigo e sempre presente... Foste, és e serás sempre uma pessoa muito especial que jamais encontrarei no mundo. Como dói... como dói saber que já não vais estar mais aqui comigo... As nossas brincadeiras tolas, conversas soltas e cumplicidade única, acabou! Acabou como um sopro... ficam as memórias de todas as nossas vivências e o AMOR INCONDICIONAL que sinto por ti! Foste um grande guerreiro e sempre terei orgulho em ti e no avô e pai que foste! Amo-te muito! Até já meu querido avô Zé...

Tua neta e « afilhada Joana”

A Administração do Grupo Pestana, Direção e colaboradores dos Hotéis Pestana Ocean Bay e Pestana Promenade, participam o falecimento do Sr. José Gusmão F. Quental, pai e sogro dos nossos colaboradores, Sra. Helena Quental e Sr. Tomé Vieira, respectivamente, cujo funeral se realiza hoje com cremação pelas 13h00, no Cemitério de São Martinho, precedido de missa pelas 12h30.

A Gerência da Empresa Maria & Ruel, Lda. (Restaurante Taberna Ruel) e Estêvão & Maria, Lda. (Restaurante Marisqueira Tropicana) e todos os seus colaboradores, apresentam à família enlutada as nossas sentidas condolências, cujo funeral se realiza hoje com cremação pelas 13h00, no Cemitério de São Martinho, precedido de missa pelas 12h30.

Funchal, 28 de Agosto de 2019