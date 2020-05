PARTICIPAÇÕES

Maria Noélia de Gouveia Teixeira

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, noras, netos e bisnetas, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada da Boa Nova, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Boa Nova e que o seu funeral se realiza, amanhã, quinta-feira, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

A Equipa Alexgo Travel, viagens e Turismo Unipessoal Lda., cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª D. Maria Noélia de Gouveia Teixeira, mãe do nosso colaborador Sr. Rafael Constantino de Gouveia Teixeira e que o seu funeral se realiza, amanhã, quinta-feira, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:30 horas, no Cemitério de São Gonçalo.

Funchal, 6 de Maio de 2020