PARTICIPAÇÕES

David Arthur Richard Vallat.

FALECEU

R.I.P.

A família cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e informa que o seu funeral se realiza, Quinta-feira 13 de Fevereiro de 2020, pelas 11:30 horas, na Holy Trinity Church (Igreja Inglesa), Rua do Quebra Costas 18, Funchal, seguido por uma cremação privada.

The family advise of David’s death on Saturday 8th February following a long illness, bravely faced. His funeral will take place Thursday 13th February at 11:30 at Holy Trinity Church, Rua do Quebra Costas 18, Funchal, followed by a private cremation.

A Administração do Grupo Blandy e todos os Gerentes, Directores e demais funcionários das varias empresas do Grupo, participam o falecimento do seu ex Administrador, David Arthur Richard Vallat .

Funchal, 11 de Fevereiro de 2020.