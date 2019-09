PARTICIPAÇÕES

Olívia Assis de Andrade

FALECEU

Seus filhos Manuel Pedro Pinto, esposa, filhos e netos; José Luís Andrade Pinto, esposa, filhos e netos; Eduardo João Andrade Pinto, esposa e filhas, João Eugénio Andrade Pinto, esposa, filhos e netos; demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Lombo, 9, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 21/09/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 28/09/2019, pelas 17:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 1º andar do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio e dedicação com que trataram a sua familiar.

Hoje me despeço com dor no coração e com uma saudade que sei que me acompanhará para o resto da vida.

Minha avó partiu deste mundo e me deixou apenas com lembranças.

Sentirei tanta falta de conviver com ela, de abraçá-la e de ouvir a sua voz.

Ela era uma pessoa muito especial, mãe de família e avó mais querida do mundo.

Eu sei que era sua hora, vovó, mas ainda é muito difícil dizer adeus.

Tenho que ser forte e deixá-la ir.

Descanse em paz, querida avozinha e saiba que você seguirá viva na minha memória e no meu coração!

De seus netos e bisnetos

As empresas Erumad e Metalpark participam o falecimento da Sra. Olívia Assis de Andrade, mãe e avó dos administradores, Sr. Manuel Pedro Pinto e Sr. Nélson Fernandes Pinto, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 na capela da Vera Cruz, Quinta Grande.

Quinta Grande, 21 de Setembro de 2019