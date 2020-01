PARTICIPAÇÕES

Maria Ludovina Fernandes Gomes

FALECEU

R.I.P.

Seu marido Luís Ribeiro Fernandes, suas filhas, Madalena Sofia Gomes Fernandes Figueira e seu marido; Andreia Patrícia Gomes Fernandes, seu marido e filhos; seu irmão, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi à ao Caminho da Terça, freguesia de São Roque, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (Domingo), dia 19.01.2020, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Este momento dói muito, mas queremos-lhe dizer, querida avozinha, que já podes descansar. Já cumpriste a tua missão aqui. Pois foste uma mãe exemplar e a melhor avó do mundo inteiro.

Dos teus queridos netos,

Pedro e Martin Figueira

A Gerência, colegas e colaboradores da Clinica Dentária de São Lourenço - Funchal, participa o falecimento da Sra Maria Ludovina Fernandes Gomes mãe da sua colaboradora e colega Sra Andreia Fernandes, apresentado a toda a sua família as nossas mais sincera condolências.

Funchal, 13 de Janeiro de 2020