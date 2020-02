PARTICIPAÇÕES

Fernando D’Olival

(IRMÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Seus filhos, Maria de Fátima Marcos Olival, esposo e filho, Maria Teresa de Marcos Olival e Freitas, esposo e filhos, Maria Gorete Marcos Olival, esposo e filhos, José Norberto de Marcos Olival e filhos, João Paulo Marcos Olival, esposa e filha, José Agostinho de Marcos Olival e esposa, Américo Marcelino Marcos Olival e esposa, Nélia Maria Marcos Olival, filho e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso, pai, sogro, avó, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada da Quebrada - Entrada 79 n.º 4 freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, estando em Câmara Ardente na Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade - Canhas a partir de hoje e que o seu funeral se realiza hoje Quarta-feira, prosseguindo o seu funeral para a Igreja Paroquial da mesma, pelas 16:00 horas onde haverá missa de corpo presente, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada na próxima Terça-feira, dia 11 de Fevereiro, pelas 17:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade - Canhas.

A família também agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo do USF Novo Sol, Ponta do Sol e Canhas, em modo especial a Enf. Sandra Rabim, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, as Ajudantes Domiciliares, a sua Cuidadora Deolinda Pita, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

A Administração e Colaboradores do Grupo Cimentos Madeira, participam o falecimento do Sr. Fernando D’ Olival, sogro de seu colaborador e colega, Sr. David Freitas Martins, na qual expressam sentidas condolências à família enlutada, pelo o falecimento do seu familiar.

Canhas, 5 de Fevereiro de 2020