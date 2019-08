PARTICIPAÇÕES

Maria Eulália da Silva Coelho

FALECEU

Suas filhas, filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi a Estrada da Feiteira de Cima, freguesia e concelho de Santana, actualmente a residir no Lar de Idosos de Santana, que o seu funeral realiza-se hoje saindo da Capela do Hospital Dr. Nelio Mendonça pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Santana, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua ente querida ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Renovado agradecimento aos médicos, pessoal de enfermagem e pessoal operacional do Lar de Idosos de Santana pela forma atenciosa e carinhosa com que trataram a seu ente querida durante o seu internamento.

Mais se informa que no próximo sábado dia 15 de Junho, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquia de Santana.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana e o seu corpo de Bombeiros, participa o falecimento da Sra. Maria Eulália da Silva Coelho, mãe do Bombeiro Eugénio Coelho Silva e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Santana, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

Santana, 6 de Agosto de 2019