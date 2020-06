PARTICIPAÇÕES

Maria Conceição Pereira

FALECEU

R.I.P.

Seus irmãos: Egídio Gonçalves Pereira, sua mulher, filhos, genro, nora e netos, Maria dos Anjos Pereira e marido e Jacinta de Jesus Pereira Campos de Almeida, seu marido, filho, nora e netos, seus primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi à Rua 5 de Outubro, freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza, amanhã, Sábado, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A direção e funcionários do Sindicato dos Professores da Madeira, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sócia Fundadora deste Sindicato, Sr.ª Prof.ª Maria Conceição Pereira e que o seu funeral se realiza, amanhã, Sábado, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

O Secretariado do Núcleo da UMAR - Madeira, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da nossa companheira Conceição Pereira.

Lamentamos a sua partida e apresentamos os nossos pêsames à sua família, amigos/as e camaradas de luta.

O Bloco de Esquerda Madeira comunica o falecimento da sua militante e dirigente Maria Conceição Pereira e que o seu funeral se realiza, amanhã, Sábado, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A Conceição foi um exemplo pela coragem, alegria, determinação e persistência para todos nós, dedicou toda a sua vida à causa pública e ao bem comum. Foi militante e dirigente da UDP, eleita deputada regional, depois foi fundadora do Bloco de Esquerda, dirigente e candidata a diversas eleições pelo partido. Desafiou a ditadura e manteve-se ativa e fiel aos seus principios até ao limite das suas forças.

A Comissão Regional do Bloco de Esquerda Madeira.

Funchal, 12 de Junho de 2020