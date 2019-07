PARTICIPAÇÕES

Manuel Julião de Freitas

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Teresa de Jesus de Freitas; seus filhos; Marcelina Freitas e filhos; Carmo Freitas seu marido e filhas; Pedro Freitas, esposa e filha; Sérgio Freitas; seus cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio e parente, residente que foi à Freguesia de Água de Pena, Cidade de Machico, e que o seu Funeral se realiza hoje, pelas 10:30 horas, saindo da Capela da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para a Igreja Paroquial de Água de Pena, onde será celebrada Missa de Corpo Presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal da referida Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo Sábado dia 06 de Julho de 2019, pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial de Água de Pena - Machico, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

A Casa do Povo da Água de Pena cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. Manuel Julião de Freitas que integrou o centro de convívio idoso ativo, e que o seu Funeral se realiza hoje, pelas 10:30 horas, saindo da Capela da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para a Igreja Paroquial de Água de Pena, onde será celebrada Missa de Corpo Presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal da referida Freguesia.

Água de Pena, 5 de Julho de 2019