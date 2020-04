PARTICIPAÇÕES

João José de Sousa

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Leonilde Bela dos Santos França Sousa, seus filhos: Ana Carolina França de Sousa e Bruno Lisandro França de Sousa e filhos: Lourenço e Bernardo e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô e parente, residente que foi à Estrada da Boa Nova, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 09:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

“És missão! Estou contigo.”

O Grupo dos Antigos Alunos Salesianos 1974/1979 participa aos colegas e a todos os que vivem o carisma de Dom Bosco, a partida para a Vida Eterna, daquele que a todos nos marcou para a vida.

Como Chefe de Secretaria da Escola Salesiana de Artes e Ofícios, o Sr. Sousa foi o verdadeiro AMIGO que a todos nos conhecia pelo nome e número, e connosco mantinha uma cordial relação de amizade e estima.

O dia 8 fevereiro 2020 ficará gravado no íntimo de cada um de nós.

Funchal, 15 de Abril de 2020