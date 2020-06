PARTICIPAÇÕES

José Fernandes de Nóbrega

FALECEU

Sua esposa Maria da Encarnação Fernandes de Nóbrega, seu filho José Adelino Fernandes Fernandes, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada dos Maroços, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 12 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor. Agradece ainda de um modo especial a Toda a Equipa de Profissionais de Saúde do 7º andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados prestados ao seu querido parente.

Mais informa que, que no próximo sábado, dia 06/06/2020, será celebrada a missa do 7.º dia, pelas 17.30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato. Devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

A Gerência e Colaboradores da EXPRESS XXI, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. José Fernandes de Nóbrega, pai do colaborador e colega José Adelino Fernandes Fernandes e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 12 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

Machico, 1 de Junho de 2020