PARTICIPAÇÕES

Sérgio Pinto Correia

FALECEU

R.I.P.

Seu filho Luís Filipe de Castro Pinto Correia, sua esposa e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para Jazigo de Família, no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram o seu saudoso familiar.

A Mesa da Assembleia Geral e a Direcção do Clube Desportivo Nacional, seus atletas, funcionários, colaboradores, sócios e demais simpatizantes, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. Sérgio Pinto Correia, Sócio Nº1 do Clube.

À família enlutada endereçamos as nossas mais sentidas condolências, neste momento particularmente difícil de pesar e de dor.

Funchal, 29 de Outubro de 2019