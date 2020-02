PARTICIPAÇÕES

António Vieira

FALECEU

R.I.P.

Sua mulher, filha, enteado, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, padrasto, irmão, cunhado, tio e amigo, residente que foi na freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 08, pelas 17:30 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

A Administração, a Direcção e os colaboradores do Grupo Pestana, participam o falecimento do Sr. António Vieira, colaborador do Hotel Pestana Promenade, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Funchal, 4 de Fevereiro de 2020