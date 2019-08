PARTICIPAÇÕES

António de Jesus Teixeira Guisso

FALECEU

Sua esposa, Angelina da Encarnação Nóbrega de Freitas Teixeira, seus filhos, nora, genro, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio do Rochão, freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na capela do Cemitério Municipal da Camacha onde decorrerá o velório a partir das 13h00, após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos em geral, que lhe têm manifestado o seu pesar, transmitindo apoio, carinho e amizade, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renovam um especial agradecimento à direção, médico assistente, enfermeiros e assistentes operacionais do Lar de Idosos do Porto da Cruz, que sempre demonstraram ao longo da sua permanência naquela instituição, muita eficiência, carinho e humanismo, proporcionando-lhe momentos de conforte e bem estar.

Domingo, dia 1 de Setembro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 09h30, na Igreja paroquial do Rochão - Camacha, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

A Administração, a Direcção e os colaboradores do Grupo Pestana, participam o falecimento do Sr. António de Jesus Teixeira Guisso, Pai da colaboradora do Hotel Pestana Carlton Madeira, D.ª Lúcia Maria Teixeira Coelho, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa pelas 15h00, na capela do Cemitério da Camacha, prosseguindo para inumação em jazigo no mesmo.

Camacha, 28 de Agosto de 2019