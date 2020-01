PARTICIPAÇÕES

João Melim Escórcio

FALECEU

Sua esposa, Amândia Alice Gouveia Nóbrega Escórcio, seus filhos, José Luís Melim Gouveia, Amândia Trina Melim Gouveia, Paulo Sérgio Melim Gouveia e Tony Felipe Melim Gouveia, suas noras, genro, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à rua de Nossa Senhora do Bom Caminho, Ribeira de Machico.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuaria do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

Domingo, dia 12 de Janeiro, pelas 10:15 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Caminho, (Ribeira de Machico).

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral, acompanhado o seu parente até a sua última morada e na missa por sua intensão.

Endereça ainda um muito reconhecido agradecimento à sua médica de família, Srª Drª Filomena Mina, equipa de enfermagem, assistentes operacionais e administrativas do centro de saúde de Santo António da Serra e a todos os médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, os cuidados de saúde e apoio à família que prestaram, com inigualável saber e dedicação.

Os Veteranos da Bola, participam o falecimento do Sr. João Melim Escórcio pai dos veteranos, José Luís Melim Gouveia, Paulo Sérgio Melim Gouveia e Tony Felipe Melim Gouveia e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, com missa de corpo presente na igreja de Santo António da Serra, prosseguindo para inumação no cemiterio da Localidade.

O Grupo Cultural e recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra, participam o falecimento do Sr. João Melim Escórcio pai, sogro e avô dos elementos deste grupo, José Luís Melim Gouveia, Tony Felipe Melim Gouveia, Helena Paula Santos Gouveia, Márcia Meneses Gouveia , João Francisco Gouveia e Mariana Isabel Santos Gouveia e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, com missa de corpo presente na igreja de Santo António da Serra, prosseguindo para inumação no cemiterio da Localidade.

A Junta de Freguesia de Santo António da Serra, participa o falecimento do Sr. João Melim Escórcio, pai do seu tesoureiro, Tony Felipe Melim Gouveia e do seu secretario, Aurélio Vieira Gouveia e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas com missa de corpo presente na igreja de Santo António da Serra, prosseguindo para inumação no cemiterio da Localidade.

A Casa do Povo de Santo António da Serra, participa o falecimento do Sr. João Melim Escórcio, pai da presidente da assembleia geral, Amândia Trina Melim Gouveia, e do presidente do conselho fiscal, Tony Felipe Melim Gouveia e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, com missa de corpo presente na igreja de Santo António da Serra, prosseguindo para inumação no cemiterio da Localidade.

A Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra e o Nucleo de Veteranos, endereçam ao seu dirigente e atleta Tony Gouveia e familia, as mais sentidas condôlencias pelo falecimento do seu pai.

Zé, Ana Maria, Susana e Afonso Gouveia, participam o falecimento do Sr. João Melim Escórcio, marido e pai dos seus amigos, Amândia Escórcio, Luís, Trina, Paulo (Tito) e Tony, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, com missa de corpo presente na igreja de Santo António da Serra, prosseguindo para inumação no cemiterio da Localidade.

Santa Cruz, 3 de Janeiro de 2020